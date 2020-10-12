鍾雪瑩被控藏槍案　疑與涉開槍被告一同下樓　及後更衣離開

本民前成員鍾雪瑩前日被捕，指她涉嫌協助12港人偷渡，並疑與去年12月的大埔開槍案有關。警方昨就槍擊案控以一項無牌管有槍械或彈藥罪，鍾今（12日）被解至粉嶺法院提堂。她暫時毋須答辯，主任裁判官蘇文隆應控方要求，將案件押後至12月21日再訊，並拒絕被告保釋。據悉，控方指鍾與開槍疑犯在案發前數分鐘一同下樓，事發時逃離現場，及後更衣，警方就此案將之列入監察及拘捕名單。

女被告鍾雪瑩（29歲）被控去年12月20日，在大埔翠屏花園地下5號舖外，及翠屏花園C座某單位，與蘇緯軒管有一支連同彈匣及裝上14粒子彈的手槍、一支長槍、六個合共裝有211粒子彈的長槍彈匣，及兩個合共裝有30粒子彈的手槍彈匣，而鍾並無相關槍械牌照。

鍾申請保釋被拒

控方申請押後案件，以候警方進一步調查及諮詢法律意見。蘇緯軒早前已被起訴，案件明日再訊，控方表示會連同該案一併索取法律意見。辯方申請保釋，但遭拒絕。

疑曾更衣及換背囊

據悉，控方指警方當晚在涉案住宅樓下截查鍾雪瑩及蘇緯軒，期間蘇開了一槍，鍾則逃離現場。閉路電視顯示，兩人數日前曾一同出入涉案單位，當晚事發前數分鐘一同下樓，鍾事發後二十多分鐘內換了衣服及背囊。警方在涉案單位搜出大量槍械，檢驗後證實為真槍實彈。

被列入監察名單

據了解，鍾因此案被列入監察及拘捕名單，她前日因另一案被另一警方隊伍拘捕。警方調查期間，發現她在通緝名單內，其後落案起訴。控罪書顯示，此案的案件主管為女高級督察張堃婷，隸屬有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）。根據報道，張今年轉至國安處，並在「3C維修工作室」東主賴振邦涉及的串謀有意圖傷人案中，擔任案件主管。

案件編號：FLCC1860/2020