12港人潛逃｜被捕9人一覽　長毛前助理唐婉清、本民前鍾雪瑩被捕

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12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。今日（10日）清晨，O記以涉嫌協助12港人偷渡離境，在九龍及新界拘捕9名男女，年齡介乎27歲至72歲。據知，9名被捕人士之中，包括社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清，以及本民前成員鍾雪瑩。
社民連梁國雄稱，其前議員助理唐婉清今早被警方拘捕，現正在旺角警署，已獲接見律師。而社民連陳皓桓表示，唐涉嫌窩藏罪犯被警方拘捕，暫時未確定何時可以保釋。
警方O記今日（10日）清晨拘捕的9名男女，涉嫌協助12名港人逃避法庭審訊、及逃避或阻礙警方合法拘捕。9名被捕人角色為船主及「金主」，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前住宿，接送12港人至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。
消息指，被捕人士中，唐X清與李X紅涉為12名港人提供窩藏地點。另外，袁X琪位於葵青區某工廈的工作地點，亦同樣用作窩藏罪犯。余X娸及謝X明負責安排車輛，接送12名港人，而成X敏則負責安排快艇。

姓名

性別

年齡

職業

1. 陳X華

29

律師助理

2. 唐X清

72

前議員助理

3. 李X紅

56

無業

4. 李X濠

38

售貨員

5. 袁X琪

33

廚師

6. 成X敏

60

無業

7. 余X娸

27

文員

8. 鍾X瑩

28

本民前成員

9. 謝X明

41

無業
12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。今日（10日）清晨，O記以涉嫌協助12港人偷渡離境，在九龍及新界拘捕9名男女，年齡介乎27歲至72歲。據知，他們與12名港人為朋友關係，並涉及「安排偷渡船隻」、「安排接應車輛」及「提供住宿窩藏罪犯」等三宗罪，被捕人中包括前議員助理、文員、音樂教師等，部份人士曾參與反修例活動被捕。
對於有報導指12港人乘坐快艇時，警方早已掌握情報，並派員登上定翼機在空中監視，主動策劃空中監視行動追蹤，絕非「無角色」。警方在記者會上多番拒絕評論報章報導，僅表示12人在港觸犯嚴重罪行，偷渡時途經內地水域，係干犯內地刑法，被內地公安拘捕，行動與香港警方無關。
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