12港人潛逃｜被捕9人一覽　長毛前助理唐婉清、本民前鍾雪瑩被捕

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。今日（10日）清晨，O記以涉嫌協助12港人偷渡離境，在九龍及新界拘捕9名男女，年齡介乎27歲至72歲。據知，9名被捕人士之中，包括社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清，以及本民前成員鍾雪瑩。 社民連梁國雄稱，其前議員助理唐婉清今早被警方拘捕，現正在旺角警署，已獲接見律師。而社民連陳皓桓表示，唐涉嫌窩藏罪犯被警方拘捕，暫時未確定何時可以保釋。

警方O記今日（10日）清晨拘捕的9名男女，涉嫌協助12名港人逃避法庭審訊、及逃避或阻礙警方合法拘捕。9名被捕人角色為船主及「金主」，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前住宿，接送12港人至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。

消息指，被捕人士中，唐X清與李X紅涉為12名港人提供窩藏地點。另外，袁X琪位於葵青區某工廈的工作地點，亦同樣用作窩藏罪犯。余X娸及謝X明負責安排車輛，接送12名港人，而成X敏則負責安排快艇。

姓名 性別 年齡 職業 1. 陳X華 男 29 律師助理 2. 唐X清 女 72 前議員助理 3. 李X紅 女 56 無業 4. 李X濠 男 38 售貨員 5. 袁X琪 女 33 廚師 6. 成X敏 男 60 無業 7. 余X娸 女 27 文員 8. 鍾X瑩 女 28 本民前成員 9. 謝X明 男 41 無業

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。今日（10日）清晨，O記以涉嫌協助12港人偷渡離境，在九龍及新界拘捕9名男女，年齡介乎27歲至72歲。據知，他們與12名港人為朋友關係，並涉及「安排偷渡船隻」、「安排接應車輛」及「提供住宿窩藏罪犯」等三宗罪，被捕人中包括前議員助理、文員、音樂教師等，部份人士曾參與反修例活動被捕。

對於有報導指12港人乘坐快艇時，警方早已掌握情報，並派員登上定翼機在空中監視，主動策劃空中監視行動追蹤，絕非「無角色」。警方在記者會上多番拒絕評論報章報導，僅表示12人在港觸犯嚴重罪行，偷渡時途經內地水域，係干犯內地刑法，被內地公安拘捕，行動與香港警方無關。