沙田衝突涉咬斷警長手指　港大畢業生否認傷人　控方稱非反射動作

去年7月14日有網民發起沙田區反修例示威，當晚大批示威者與防暴警在新城市廣場內爆發衝突；一名港大畢業生涉咬斷一名警長一截無名指，並用雨傘擊打防暴警背部，斷指警長事後更獲一年病假。該港大畢業生則被控襲警、有意圖傷人及擾亂秩序等四罪。案件今（12日）在區院開審，控方在開案陳詞透露，將引報告及證據證明，被告當日咬斷警長手指，並非在疼痛或驚嚇下的反射動作，而是自願行為。

被告杜啟華（24歲，法律行政人員），被指於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓等處干犯有意圖而傷人、對他人身體施加嚴重傷害、襲警及在公眾地方內擾亂秩序行為四罪；被告否認全部控罪。

被告杜啟華否認襲警及傷人等4項罪名。(呂樂謙攝)

控方開案陳詞指，案發當日有數百人在沙田區反修例抗議活動後於新城市廣場聚集，並與進入廣場3樓掃蕩的警員爆發衝突。閉路電視拍到的影像顯示，被告先於廣場4樓往下投擲一把雨傘，其後再在3樓Longchamp分店附近用雨傘襲擊當時正在執勤的警員葉卓軒的背部。

衝突中在場另外一名女警19886和帶領兩名警員的高級警司梁子健，又先後失平衡跌倒，被告趁機抓住梁的背心並用手中雨傘擊向梁頭部，梁用右手擋架時無名指受傷。

警長制服被告無名指被咬斷

梁其後追截被告，在場多名警員，包括警長梁啟業亦加入行動，並在廣場內近Coach分店外與被告抖纏。梁警長試圖控制被告但遭受被告激烈反抗，期間警長曾用右手按著被告頭部，混亂期間其右手無名指末端被被告咬斷。

去年7月14日沙田新城市廣場的衝突情況

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被咬斷指骨基部現粉碎性骨折

控方續指，案發後兩名受傷的警務人員被送往那打素醫院治理，其中梁警司的右手無名指指骨骨折，事後獲接近一個月病假；被咬斷手指的警長右手無名指遠端指骨則被完全折斷，指骨基部出現粉碎性骨折，需要接受斷指再植手術，並獲逾1年的病假。

控方指咬指行為非反射動作

控方又引述多份醫療和化驗報告，指在被告恤衫近右手手袖位置發現斷指警長的血跡，並指有充分證據證明被告咬斷警長手指的行為實屬自願，而非在疼痛或驚嚇下的反射動作。

警員葉卓軒稱當日在新城市廣場遭人襲擊，頸及背均被打中。(呂樂謙攝)

警員稱頸背遭襲擊2至3次

警員葉卓軒供稱，他當時獲指派到新城市廣場掃蕩，在該處遭遇多名示威者襲擊，其中有人向他們叫囂、投擲水樽和雨傘。葉續稱，其後有多名示威者走向他和同袍並以長雨傘攻擊，葉舉起圓盾保護自己和旁邊一名女警，但就感受到後頸和背部被硬物擊中2至3次。葉供稱他當時感到痛楚，但不知道襲擊者是誰；他被襲後隨即舉起警棍指向面前的示威者，以防他們再次衝擊。

案件下午續。

案件編號：DCCC 778/2019