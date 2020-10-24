退役「珍寶」巴士首次用作證婚　車主冀繼續服務社會：令大家開心

一聲「我願意」標誌着一對新人步入婚姻的人生另一里程碑，而證婚的地點對不少人而言相當重要。今年10月10日一對新人就一反傳統，於退役古董「珍寶」巴士上證婚。車主溫少基（Siky）相信，今次是全港首次在古董巴士上舉行證婚儀式。 他指該古董巴士已逾40年車齡，而現時本港超過15年車齡、非專利巴士而可持牌行駛只剩下Siky擁有的這一輛。他希望可秉承該巴士的使命，服務更多市民，「總之令到大家開心，幫到個社會咁就更加好」。因此Siky亦正與一名區議員商討用這輛巴士作流動辦公室，或可在車上舉辦社區活動。

「珍寶」巴士被列為特別用途車 租車六小時不用1萬元

古董「珍寶」巴士車窗上貼上「囍」字、掛上不同裝飾，有如平日見到的結婚花車。車主溫少基表示，該古董「珍寶」巴士被界定為特別用途車，因本身佈局及間隔已有座椅，可用作開會，亦有空間放置桌椅作證婚用途，「既然架車已經喺運輸署批核咗有咁嘅改動，就唔好嘥咗佢。」今次證婚中的新郎早前已知有該巴士，本身亦喜歡古董車，故聯絡他，達成今次美事。

溫少基與新郎一起籌備今次巴士上的證婚儀式，他主要負責裝飾，並笑言裝飾古董巴士與普通花車相差不遠，但因車身較大，故籌備時間亦較長，由商討至證婚日子共需時約三至四個月；而困難之處在於時間管理，「咁大架車究竟啲裝飾要點做、要訂啲乜、要幾耐時間，做完先知道原來真係好嘥時間。」

在10月10日證婚當日，溫少基先接載一對新人及其親友到中環海濱拍照；其後赴尖沙咀海傍，在車上舉行證婚儀式。而租車六小時共約需8,000元，除古董「珍寶」巴士外，亦包括一輛用作接載親友的小巴。

今年10月10日一對新人就一反傳統，於退役古董「珍寶」巴士上證婚。（黃寶瑩攝）

巴士服役時載客量破記錄 退役後過隧道勁花時間

仍可於市面行走的退役古董巴士極為罕見，溫少基稱，該古董巴士於1979年製造，翌年在港「落地」；屬首款巴士達2.5米闊、座位佈局為「3加2」，載客量打破當時記錄，故有「珍寶」的稱號，他則於2017年底購入。

目前在本港超過15年車齡、非專利巴士而有巴士外觀，並可持牌行駛的只剩下這一輛，同時亦是最後一輛獲發牌。他坦言由於外觀仍是巴士，故有時在路面行駛時亦會遇上阻滯，「過隧道通常要花啲工夫，要職員核實屬於咩收費，試過等25分鐘先過到隧道。」

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▼退役古董「珍寶」巴士作民主派初選票站▼

除了證婚外，溫少基早前亦曾借出予區議員用作防疫講座及派發防疫用品，今年7月更曾於民主派初選中作票站之用。他指這輛巴士以前是服務市民，故冀延續其使命。

他又表示，很多區議員沒有辦公室，故正與一名區議員商討用這輛巴士作流動辦公室，「希望呢部車服務到唔同市民，唔係自己擁有咁簡單，如果有人鍾意就繼續（借出巴士）。」