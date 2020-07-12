民主派初選｜ 古董巴士票站成另類「吸票」點　少數族裔亦投票

一連兩日的民主派初選今日（12日）繼續舉行，位於西九龍站巴士總站的「古董巴士」票站人流較少，但有當區市民一早冒住烈日投票，亦有人慕名而來參觀。 投票市民頗為多元化，有長者批評特區官員急於「表忠」；有印度裔人士帶同兒子投票，表示樂見人人可以參選；也有住九龍東的市民專程到票站參觀，並支持港人爭取自由。

有市民到停泊在西九龍巴士總站的「古董巴士」服務站投票。（甄以恆攝）

少數族裔投票：好開心人人有機會參選

68歲的周先生和家人一起到位於西九龍站巴士總站的票站投票，他對今次有機會投票感到開心。他表示自己已經68歲，是本區居民，對「古董巴士」票站感到親切，因為自己有親戚過去是巴士司機，見到票站有「當年的感覺」。

對於政制及內地事務局局長曾國衞早前表示初選違反國安法，周先生認為特區官員「跟車太貼」，「表忠心表得太勁」。他支持今次初選，期望立法會有更多民主派聲音。

印度籍男士Stephen帶同兒子Peter到該票站投票。他用英語接受訪問，表示自己具印度血統，但強調自己是土生土長（Born in Hong Kong）。Stephen認為每個人都應該有參選的機會，並對今次人人有機會參選感到開心。被問及對國安法的意見，Stephen稱未細閱條文，不便評論。

市民盼續有初選機制

梁小姐戴上「豬咀」前來票站投票，她稱自己是九龍東選民，純粹因為「古董巴士」慕名而來。她稱，希望用選票表達香港人對自由的期盼。

她指過去立法會選舉中，部分支持民主派的市民無法選擇心儀的候選人，今次因反修例事件發生，大家才意識到要「有得揀」。她希望將來繼續推行初選機制，反映不同派別意見。

她又指，國安法比23條、《逃犯條例》更加直接，顯示出中央要「鐵腕管治」香港，她希望香港人能用各種方式齊心追求民主，但不要「鬥黃」。