歷奇教練見警逃跑自己絆倒　遭制服涉藏鐵錘被控　反指警教稱自衛

歷奇男教練去年11月10日「八區開花」當晚，在荃灣見警逃跑時自己絆倒被制服，期間疑不斷掙扎及疑帶有鐵錘，被控抗拒警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，他否認指控，案件今（5日）在西九龍裁判法院開審。辯方盤問警員時指，被告曾透露其妹夫是警察，律師指警員聞言後指被告是「自己人」，著被告供稱用作自衛。警員否認說法。

同案被告准守行為

被告劉俊宏（42歲，定向活動教練）否認於去年11月10日在荃灣河背街73號外抗拒一名警員及攜有一個鐵錘。同案被控抗拒警員的陳俊生早前獲撤控，以守行為方式了事。

警員指被告逃跑時自己絆倒

警員王兆禧（音譯）供稱，當日以便衣執勤，但穿著印上警察字樣的外套，及掛上委任證。晚上9時許，他在河背街見到被告與另一男子作全黑打扮，遂上前截查。被告及同伴隨即分開跑走，惟被告不慎自己絆倒。他被制服時多次罵警，手腳亦不停揮動，「好似癲咗咁」。警方鎖上手銬後，從其背囊搜出涉案物品。王施行警誡及拘捕被告，被告則稱物品用以自衛。王否認曾威迫利誘對方作供。

辯方指被告曾指其妹夫是警察

辯方則說出另一版本，指王截查時無表明身份，被告被壓制後動彈不得，並因遭「屈手」而哭泣。被告自稱行街食飯，並說：「我唔會做犯法嘢㗎，我個妹老公都係做警察㗎。」又解釋錘是用以行山，王則說：「你咁樣講唔得㗎喎，搵鬼信你呀？」其後又形容被告是「自己人」，教他供稱用作自衛。王在警署錄口供後，未有讓被告細閱口供紙，僅稱：「寫你自衛咋。」之後著被告簽署。王對上述事宜全盤否認。

審訊明續。

案件編號：WKCC942/2020