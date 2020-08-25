CCTV直擊｜粉嶺金行甫開店即遇劫　賊匪1分鐘12錘擸百萬元金飾

粉嶺光天化日發生搶劫案，今（25日）上午9時許警方接報粉嶺和豐街43號一家珠寶金行，被三名劫匪以鐵錘扑爆飾櫃，劫去兩至四盤金飾，約值100萬元。涉事珠寶金行事後落半閘，警員在外拉起封鎖線。店內遺下疑為劫匪所用的鐵錘，從閉路電視可見，兩名頭戴鴨舌帽、口罩、身穿深色衣服的男子，其中一人揹着大的紅白藍尼龍袋，上午9時35分乘坐銀色私家車到上址，步行入金行12錘扑爆飾櫃，犯案1分鐘後原車逃去。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊逸成表示，事發時金行正準備開店，兩名賊人乘坐銀行私家車到場，一人手持牛肉刀，另一人持一米長鐵錘，扑爆飾櫃劫去約值100萬元金飾。事發前2分鐘，即早上9時33分，一部警車曾巡經和豐街。警員繼續在現場調查，了解事前賊人有否「踩線」，亦會查看附近閉路電視，稍後鑑證科人員將到場搜證。

從閉路電視可見，兩名頭戴鴨舌帽、口罩、身穿深色衣服的男子，其中一人揹着大的紅白藍袋。二人上午9時35分乘坐銀色私家車到上址，步行入金行後其中一人15秒內12錘扑爆飾櫃玻璃，期間險擊中同黨手。二人伸手入櫃搶走約100條金鏈，在金行犯案約1分鐘後原車逃去。店內原有一名身穿紅衣的客人，見狀受驚跑出門，職員蹲下躲於飾櫃後。

本年持械金舖劫案頻生

2020年3月3日，元朗教育路一間金舖被蒙面、持開山刀、鎚仔及斧頭的5名匪徒闖入，扑爆櫥窗後劫走近60萬元金飾。

2020月6月17日，天水圍天華路T Town（前稱頌富商場）一間金行，遭4名賊人持鐵鎚及長棍入內搶劫，1分鐘內被擸走約110萬元金飾。

2020年7月22日，2名蒙面男子闖入上水新康街69號1間金舖，以刀指嚇職員，並用鐵錘將櫥窗玻璃擊碎，劫走一批金器首飾，約值100萬元。