疫下麥當勞員工用App學炸薯條　對麥難民持開放態度︰咩人都歡迎

本港新冠肺炎疫情持續，政府曾推出禁堂食令，亦為食肆設立每枱人數上限、桌子間須維持1.5米距離等，為飲食業帶來嚴重的衝擊。香港麥當勞行政總裁黎韋詩坦言，疫情對尖沙嘴、銅鑼灣、旺角分店的營業額有不少影響，但認為有危便有機，採取「創新求變」的策略。例如營運模式轉為電子化，推出電子優惠券，員工亦可使用內部App「McPlace」獲得公司最新資訊及培訓資料，甚至學習如何炸薯條。此外，麥當勞亦與一些關注麥難民的NGO緊密合作，為他們尋找其他地方休息，她更指「顧客無論係咩人，我哋都歡迎你嚟。」

黎韋詩坦言，疫情對尖沙嘴、銅鑼灣、旺角分店的營業額有不少影響。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫情下採取創新求變的策略

香港麥當勞行政總裁黎韋詩坦言，自年初政府實行防疫措施開始，學校停課、政府部門在家工作、遊客銷聲匿跡，疫情確實打擊本港食肆的收益。她透露，疫情尤其對尖沙嘴、銅鑼灣、旺角分店的營業額有不少影響。雖然在疫情下，市民的飲食習慣已改變，例如對食肆衞生的要求日益增加、不願面對面傾談等。但她認為有危便有機，因觀察到經濟不樂觀，市民或追求物超所值的優惠，故反其道而行，採取「創新求變」的策略。

「其實好多人都問，而家個市咁差，啲人又唔出街，係咪應該等市場回復先返嚟，但我哋係掉返轉。」她指，麥當勞於今年7月份更新App，逢周一推出電子優惠券吸引顧客，並在231間本港麥當勞增設自動點餐機，配合APP點餐及獨立包裝的食物，以解決市民不願與人接觸的衞生顧慮。她透露，短短數月已獲得成果，至今已有170萬人重新登記成為會員、共使用750萬張電子優惠券，為此感到非常鼓舞。

黎韋詩坦言，疫情確實打擊本港食肆的收益，故採取「創新求變」的策略。（歐陽德浩攝）

員工改以Zoom開會 用App學習炸薯條

她續指，營運模式轉向電子化亦影響員工的關係，由於不鼓勵大規模的會面，目前以視訊會議平台Zoom開會。而員工亦可使用內部手機應用程式（App）「McPlace」，不論任何時間和地點，只要拿起手機，則可獲得公司最新資訊及培訓資料。「以前我哋要教同事炸薯條，佢一定要喺餐廳入面，由同事教導另一個同事點做，而家唔係喇！已經拍成短片擺落去McPlace。」

她透露，麥麥送及外賣在疫情下有雙位數字的增長，並觀察到現金找續正被電子支付取代。她亦興幸數年前已建立兩個App，雖然當時的社會環境不需更多的功能，但正因奠定基礎，今日可立即運用平台拉近顧客及員工的關係。「如果我哋幾年前冇呢兩個平台，今日就算要做都做唔切。」

無阻投資與擴張的步伐 配合港人口味推陳出新

除了營運模式改為電子化外，麥當勞亦推行食品多元化，配合港人的飲食口味推陳出新。例如過去於9月推出蜜糖BBQ麥炸雞，McCafé亦推出珍珠奶茶。而今個月更與Green Monday合作，推出期間限定的純植物製的新餐肉系列。她透露，麥炸雞推出至今不足1年已售2千萬件、凱撒沙律一年售100萬份、港式奶茶一年更售出2300萬杯，每年出現正增長的情況。

她透露，雖然目前本港經濟環境惡劣，但仍然無阻繼續於適合的地方投資與擴張的步伐，例如今年於深井開設分店，開張後生意不錯，居民更反映已等待麥當勞入區20年。「相信（疫情期間）市場上一定人人都受影響，但你可以揀咩心態去面對呢一次情況，咁我哋揀左一個積極面對，用正面嘅態度去渡過呢個難關。」

對麥難民抱持開放態度

另外，原來早前在禁堂食令下，麥當勞與一些關注麥難民的NGO緊密合作，為他們尋找其他地方休息。她指，有些顧客可能在晚上稍作休息，只要不影響或騷擾到其他顧客及員工，對所有人均無任歡迎，故對於麥難民絕對抱持開放的態度。「我成日都話We open to everyone（對所有人開放）。真係㗎 ，所以顧客無論係咩人，我哋都歡迎你嚟。」