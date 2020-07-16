新冠肺炎│六旬清潔工無力交租淪麥難民　晚市禁令下頓失容身之所

近日本港新冠肺炎疫情反彈，今（16日）本地確診個案更創單日新高。為控制疫情，政府於昨日實施限聚令新措施，包括食肆晚市時段不得提供堂食。惟新措施同時對市民造成不便，首當其衝便是一眾「麥難民」頓失容身之所。63歲的清潔工Peter因無力應付高昂的租金而在數月前成為「麥難民」，面對新措施，Peter前日凌晨開始只能重回街頭露宿，幸今日得到社區組織協會社區幹事吳衛東協助，成功於晚上到尖沙咀入住賓館，暫時覓到安樂窩。

政府於昨日實施限聚令新措施，包括食肆晚市時段不得提供堂食。惟新措施同時對市民造成不便，首當其衝便是一眾「麥難民」頓失容身之所。（劉定安攝）

今年3月，香港麥當勞曾宣布暫停晚市堂食14天，期間全港約400名「麥難民」頓失棲身之所。（李澤彤攝）

任職清潔工，沒有子女的Peter今年63歲，一星期工作六日，月入7500至8000元，惟因為日常生活開支高昴，如需支付每日由深水埗到愉景灣工作近50元的交通費，令他無力應付租金成為「麥難民」。Peter過往一直與其胞兄合租一個月租4000多元的套房，惜兄長早前不幸離世，Peter無力獨自負擔租金，又堅持不領取綜援，遂輾轉在麥當勞過了近4個月的晚上。

Peter指其實他一直視麥當勞為中途居住地，笑稱「唔通真係瞓街好咩」，苦笑指其實他時刻均在尋找合適及便宜的單位。近日，Peter終於在社區組織協會社區幹事吳衛東的協助下，成功在尖沙咀找到月租只需4000多元，1房2床並有廁所的賓館單位，與另一名認識的人夾租，每人每月只需付2000多元，並打算一直長住。

因為職業關係，Peter稱公司一直有提供足夠口罩及消毒用品。（余睿菁攝）

談及在新冠肺炎疫情下於街頭露宿的經歴時，Peter表示大部份遇過的露宿者的衞生意識均欠佳，唯有「自己乾淨啲、小心啲」，並稱自己「日日都去公廁沖涼」。因為職業關係，Peter稱公司一直有提供足夠口罩及消毒用品，惟在公園過到的露宿者絕大部份均沒有戴口罩。「見佢地若無其事」，他亦唯有選擇遠離人群，「10點去到公園就訓、5點起身就返工」，甚少與其他露宿者接觸。另一方面，Peter稱肺炎下雖然工作量大增且無額外收入，「日日都去大堂走廊消毒」，但「份工反而穩陣咗」。

Peter透露他成為「麥難民」前，曾到露宿熱點通州街公園過夜，惟大部份遇過的露宿者的衞生意識均欠佳，唯有「自己乾淨啲、小心啲」。（資料圖片）

Peter亦透露他成為「麥難民」前的一段故事，他在今年2月時退租，其實曾先到露宿熱點通州街公園過夜，因不太適應，體重一度急降十多磅，之後遇上善道會聯同馬會合作的「施遊巴過夜」計劃，在旅遊巴上住了約一個月至計劃結束，至近3至4個月，不願再在公園「俾蚊咬」方在友人介紹下到麥當勞過夜。怎料日前在政府防疫新措施下又再流離失所。