新冠肺炎｜四人限聚令等社交距離措施　本周五起延長七天

政府公布維持現行的社交距離措施，於明天（14日）刊憲，四人限聚令和晚市堂食至12時等措施，將由本周五延長七天。 政府表示，本地確診個案的七天平均數在過去一周持續上升，當中涉及多宗源頭不明的確診個案，反映社區中仍存在隱形傳播鏈，疫情極有機會出現反彈。

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政府公布會延長現行的《預防及控制疾病條例》下社交距離措施，明日（14日）就《預防及控制疾病條例》下的指示及指明刊憲，由本周五零時零分起生效，為期七天，直至本月22日。

政府表示，繼續禁止在公眾地方進行超過四人的群組聚集。餐飲業務及表列處所的規定和限制會維持，包括晚市堂食只可營業晚上12時，以及最多四人一枱，禁止使用衛生風險較高的設施，包括蒸汽浴、桑拿及波波池等。在公眾地方和公共交通工具強制戴口罩。

食衞局表示，本地確診個案在過去一周持續上升，當中有多宗源頭不明，反映社區中仍存在隱形傳播鏈，疫情極有機會出現反彈，令人憂慮，全球疫情嚴峻亦可能為本港帶來公共衛生風險。當局調整社交距離措施時避免採取一刀切的做法，與有關業界合作加強感染控制措施，盡量讓大眾在新常態下維持一定程度的社交和經濟活動。