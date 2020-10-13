港樂低音單簧管樂手確診　上周五曾表演林鄭有出席　逾百人隔離

新冠肺炎疫情未緩和。消息指，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco確診新型肺炎。該樂手上周五及六（10月9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。據悉，行政長官林鄭月娥曾於上周五出席該音樂會，場刊上亦印有林鄭月娥的獻辭。《香港01》正向特首辦查詢。 衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診個案，個案涉及一名35歲香港管弦樂團男成員，流行病學調查仍在進行中。

消息指，香港管弦樂團（港樂）低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco確診新型肺炎。港樂於上周五（9日）及周六（10日）於尖沙咀文化中心舉行樂季揭幕音樂會《貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲》，染疫樂手亦有參演。

消息人士指，逾100名同場表演者須隔離檢疫，患者驗出的病毒量亦偏高。港樂首席單簧管樂手Andrew Simon在其facebook確認Lorenzo染疫消息，他亦須檢疫14天。

據了解，行政長官林鄭月娥上周五亦有出席該活動，場刊上亦印有林鄭月娥的獻辭。《香港01》正向特首辦查詢。

港樂有於網上直播周六的音樂會，可見演出期間樂手之間設有膠板分隔，而除了管樂分類之外，其他團員演出時均有戴上口罩。

香港管弦樂團一名低音單簧管樂手確診。據了解，行政長官林鄭月娥上周五（9日）曾同場。（資料圖片）

埸刊介紹要求進場人士全程戴口罩

香港管弦樂團為首屈一指的古典樂團，去年榮獲英國《留聲機》年度樂團大獎，成為亞洲第一個贏得該項殊榮的樂團。

今年樂季揭幕，港樂紀念樂聖貝多芬誕辰250週年，舉辧《廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲》，為「貝多芬音樂節」頭炮音樂會，所有音樂會票價劃一250元。據埸刊列明，要求進場人士全程戴口罩，入場場須量度體溫、座位須保持社交距離，及拒絕有感冒病徵人士入場。

行政長官林鄭月娥為樂季揭幕致辭。（港樂單張截圖）

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼