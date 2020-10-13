新冠肺炎｜VTC生確診何栢良憂有傳播鏈　倡於港鐵站設街站採樣　

本港新冠肺炎疫情持續，偶有出現源頭不明個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府能夠至進取一點，例如以流動街站的形式，在港鐵站為市民採樣。 而屯門職業訓練局青年學院一名女學生早於10月4日出現病徵，直至昨日（12日）才確診。他擔心患者在確診前，會否曾參與其他社交派對，導致延伸更多的傳播鏈。

何栢良指，臨時檢測中心開放至今，已累計4千多名市民參與採樣，顯示受到歡迎，並為市民帶來方便。（資料圖片／廖雁雄攝）

何柏良表示，政府需對長期關鍵的控制點，具破格思維。他讚揚現時設臨時檢測中心、流動檢測車的方向正確，而臨時檢測中心開放至今，已累計4千多名市民參與採樣，顯示安排受歡迎，並為市民帶來方便。

他建議政府更進取，例如以流動街站形式，在地鐵站為市民採樣。他指，若能為感到輕微不適的市民檢測，可減少不明來歷的個案。若患者不及早發現，市民工作期間到餐廳堂食，會容易傳播病毒，例如本港7月的個案從雙位數，快速升至3位數，故呼籲市民不能鬆懈。

屯門職業訓練局青年學院及香港專業教育學院屯門分校都需停課14天。 （facebook圖片）

何柏良又指，本港疫情在10月已踏入第四波，近日發現的本地個案，為相關群組擴大的個案。其中，屯門職業訓練局青年學院一名女學生早於10月4日出現病徵，直至昨日（12日）才確診。他擔心患者確診前有接近10日時間，會否曾參與其他社交派對，導致延伸更多傳播鏈。

何重申，市民千萬不能掉以輕心，要抱有意識，冬季可能有嚴重疫情，「要有意識病毒嚟緊。」