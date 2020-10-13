香港管弦樂團（港樂）一名低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco，確診新型冠狀病毒肺炎，逾百名樂團成員需檢疫，據了解特首林鄭月娥亦有出席。 政府抗疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，確診患者附近的樂手有較高感染風險，但指出樂器本身有一定阻力，可防止大量飛沫噴出。他又指，更應擔心的是樂手之間有無其他社交活動，認同衞生防護中心決定全員送往檢疫的做法，至於觀眾與台上樂手距離遠，現階段毋須過慮。

港樂低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診新型冠狀病毒肺炎，衞生防護中心稱，正進行該名35歲香港管弦樂團男成員的流行病學調查。資料顯示，該樂手曾於10月9日及10日參演於尖沙咀文化中心舉行的樂季揭幕音樂會《貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲》。

港樂的網上直播畫面顯示，演出期間樂手之間設有膠板分隔，而除了管樂成員之外，其他團員演出時均有戴上口罩。

專家：觀眾席與台上距離遠 不需太擔心

政府抗疫專家許樹昌認為，坐在患者附近的樂手會有較大感染風險，但膠板相隔對阻擋飛沫料有些微幫助，他又指樂器本身有一定阻力，不會經樂器噴出大量飛沫。而演奏場地樓底相對較高，空氣更流通，若空氣中有病毒可更快被稀釋，而飛沫則因其重量會往下沉，亦不會飄得很遠。

他續指，最需要擔心的是樂團成員演出之餘，有無一起出席社交活動，故現時將全部成員送往檢疫中心是正確的做法。

據了解，特首林鄭月娥有出席周五的音樂會，場刊上亦印有林鄭月娥的獻辭。許樹昌提到，若出席者坐在觀眾席則不需擔心，因觀眾席與台上的距離很遠，毋須過慮，而即使現場有人上台致辭，期間樂手不會同時間演出，料感染風險低。