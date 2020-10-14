「612人道支援基金」寄年報予囚犯　懲教署要求同意銷毀郵件

近月有立法會議員及區議員收到在囚人士投訴，指懲教署扣起信件，包括援助反修例被捕人士的「612人道支援基金」年報，懲教署更要求他們簽署同意銷毀相關信件。關注在囚人士權利的立法會議員邵家臻今日（14日）表示，由於懲教署暫停公務探訪安排，故他們未能了解多少人受影響，以及實際情況。

年報刪除反修例人士訪問再寄仍被要求銷毀

為在囚人士安排配對寫信服務的邵家臻指出，自8月起不斷收到在囚人士投訴，指懲教署以保安為由，拒絕派發部分信件，包括612人道支援基金的年報，並要求他們同意銷毀相關文件。612人道支援基金其後在9月修訂年報，刪去反修例人士的專訪，並再度寄出，但懲教署仍然銷毀信件。

邵家臻質疑，修訂後年報內容只是解釋基金的使用、未來方向等，不明白年報如何影響或威脅監獄的安全。他提到，612基金寄出約150份年份，但礙於懲教署因疫情暫停公務探訪故無法得悉多少在囚人士拒絕簽署同意書，但得知小欖、荔枝角收押所都有類似情況。

他又批評，過去相關的信件大多會由家人領取，或者放入在囚人士的「包頭」待刑滿後帶走，不明白今次處理方式。

荃灣區區議員岑敖暉亦稱，過去平時一至兩星期便會收到在囚人士的信件，但近日已經變成一個月後才收到信件。（梁鵬威攝）

荃灣區區議員岑敖暉亦稱，過去平時一至兩星期便會收到在囚人士的信件，但近日已經變成一個月後才收到信件，信件的內容完全與政治無關，形容情況「離譜」，變相使在囚人士與外界完全斷絕溝通，認為連串事件與懲教署暫停公務探訪。

就今次事件，邵家臻表示將就事約見懲教署，希望署方能夠交待事件，並早日恢復公務探訪的安排。