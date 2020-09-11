新冠肺炎｜懲教署7000囚人士測試全屬陰性　五人拒做測試需隔離

本港新冠肺炎疫情持續，一名曾羈留於青山灣入境中心的泰籍逾期逗留人士早前診新型肺炎，另亦有一名荔枝角收押所在囚人士初步確診新型肺炎，外界擔心會有監獄群組出現。懲教署今日公布全港約7,000名在囚人士的病毒測試結果全部為陰性，但當中有5名在囚人士在勸喻後仍堅拒交樣本。為有效切斷隱形傳播鏈及保障其他在囚人士的健康和安全，懲教署將相關在囚人士隔離以作觀察。

懲教署因上周六（5日）分別有一名壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的被羈留人士及一名荔枝角收押所在囚人士確診2019冠狀病毒病，懲教署按衞生防護中心建議，自本周一（7日）起為全港約7,000名在囚人士進行病毒檢測。今日（11日）晚上獲通知全部樣本測試結果為陰性。另外懲教院所的人員也會進行病毒測試，預計於本周內完成採樣。

不過，共有5名在囚人士經管方及衞生署駐院所醫生多番解釋及勸喻後，仍堅持拒絕提交樣本。懲教署表示，為有效切斷隱形傳播鏈及保障其他在囚人士的健康和安全，署方將相關在囚人士隔離以作觀察。

懲教處指出，署方在院所內預留足夠隔離設施，用作隔離觀察相關在囚人士，而所有新收納在囚人士、調往另一懲教院所的在囚人士及即將出獄並轉送青山灣入境事務中心的在囚人士進行病毒測試，以防止病毒傳播。

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