習近平賦予深圳大灣區重要引擎　莊太量：深港合作可與紐、倫競爭

國家主席習近平昨日（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，在「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」中，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」 外界關注深圳作為大灣區引擎領導，香港角色何在？中大經濟學系副教授莊太量今年（15日）指出，香港已經是成熟經濟體，增長必然不及深圳，自然不會是擔任引擎角色，但本港有獨特優勢，相信港深合作可以與紐約及倫敦等金融中心競爭。

國家主席習近平昨日（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

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莊太量在港台節目《千禧年代》表示，帶動大灣區需要一個高經濟增長城市，深圳GDP已超越香港，作為引擎可帶動高增長，不過由於內地城市發展須配合全國性政委，國內資本流動封閉，深圳可以成為國內金融中心，但對外國際金融還須與香港合作，「夾埋互補，同紐約及倫敦競爭」。

香港問責制下官員無長遠規劃 未必能擔任帶動內地角色

莊續指，香港已是成熟經濟體，增長自然不及深圳，惟香港行政及立法各有問題，問責制下官員無長遠規劃，拉布、司法覆核及環評等令發展裹足不前，而且金融體制及貨幣與內地不同，未必能擔任帶動內地角色。

特首林鄭月娥早前接受《深圳衛視》訪問時表示，不太介意被指深圳的GDP已經超過香港，莊指出，「個個城市都要向前行，特首更要帶領香港前行」，直指不可能不介意。