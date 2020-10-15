13歲男童稱覺型及望同輩欣賞　跟朋友參與示威　認藏鐳射筆望輕判

13歲男童去年11月2日在旺角被警方搜出士巴拿及鐳射筆，因而被控管有攻擊性武器等兩罪。他早前認罪，辯方今（15日）在西九龍裁判法院少年庭求情稱，被告錯信朋友，跟隨參與示威，覺得「好型」，為獲取同輩欣賞而犯案。辯方指他還柙了3個星期，強調已達阻嚇之效，盼法庭採納報告建議判處保護令。裁判官彭亮廷表示需時考慮，押後明日判刑。

13歲的被告被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，及管有攻擊性武器罪。指他於去年11月2日在旺角西洋菜街攜有一把扳手及一個能發出鐳射光束的裝置。

13歲男童在西九龍法院承認在一次遊行中藏鐳射筆。(資料圖片)

報告建議頒照顧及保護令

法庭早前為被告索取感化報告、 青少年罪犯評估專案小組報告、更生中心及勞教中心報告。首兩份報告建議法庭頒照顧及保護令，另兩份報告則指不宜判處勞教中心，但適合判入更生中心。

朋友帶被告參與示威

辯方指感化官評價正面，案件源於朋友帶被告參與示威，被告覺得「好型」，為獲取同輩欣賞而犯案。辯方稱被告已與該朋友斷絕來往，並透露他患有專注力失調及讀寫障礙。報告又指，他與家人的關係大大改善，情緒管理能力也有改進。

父母天天探望已深切反省

被告透過律師表示已深切反省，父母在還柙3周期間天天探望，他為自己未有珍惜家人及魯莽行事感到後悔，會努力讀書報答父母，讓他們引以為傲。

被告遭還柙已收阻嚇之效

裁判官則引用上訴庭早前就其他少年庭案件的判辭， 並指該判辭對裁判法院有約束力。他稱年紀是其一求情理由，但非唯一因素，又稱法庭不一定要採納感化官建議。辯方回應被告還柙了一段時間，強調已達阻嚇之效，報告亦形容被告合作有禮，無意破壞社會安寧。

另一15歲男涉藏噴漆案件押後

此外，一名15歲男學生涉嫌於去年10月31日，在深水埗巴域街石硤尾普通科門診診所外，保管一罐噴漆。他日前被落案起訴管有物品意圖損壞財產罪，今於少年法庭提堂。他暫時毋須答辯，案件押後至下月26日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。被告獲准以2000元保釋，須守宵禁及禁足令。

案件編號：WKCC700010、WKCC700041/2020