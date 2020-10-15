新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排　僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

新冠肺炎疫情反彈，今天（15日）再增12宗確診個案。本港確診患者中，有人不只一次向私家醫生求醫，但都未獲安排做病毒檢測，近日有專家提倡，政府應該強制要求私家醫生為有相關病徵的求診者做檢測。 食物及衞生局副局長徐德義醫生今天在記者會呼籲，全港私家醫生應提高「懷疑指數」，為有相關症狀人士提供檢測，而有病徵的市民不應上班及上學。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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徐德義指，由10月8日至14日，本港有58宗確診個案，當中宗是本地感染，佔64%，而當中有9%是源頭不明。

他又稱，本港疫情開始至今，有個案有病徵後，曾向一名醫生或多名醫生求醫，但過程中都無被安排檢測，最後確診。他指，私家醫生在應對疫情中扮演「非常重要角色」，因此呼籲全港私家醫生提高「懷疑指數」，即發現求診者有發燒、乾咳、無力、呼吸困難、鼻塞、失去味覺等病徵時，便應為這類病人提供新冠病毒檢測。他又呼籲有病徵的市民不應上班、上學，及參與社交活動，也不應諱疾忌醫，有病徵時需盡快求醫。

被問到會否推行強制檢測時，他稱政府正構思法律框架及商討細節，適當時間會公布。他稱，新冠肺炎與其他上呼吸道感染病徵相似，呼籲私家醫生見到病人有這類病徵時，應考慮病人是否有機會感染到新冠肺炎。若病人有其他接觸史，也應考慮提供檢測。

另外，食環署在未來三天也會繼續安排承辦商到酒吧區派發檢測樣本瓶，也會在附近停泊流動檢測車，明晚會到堅尼地城，周六晚會到太子，周日晚會到蘇豪區。

徐德義亦呼籲市民避免在10月25日，即重陽節當天掃墓，應分散在節日前後的日子掃墓，以免有人潮聚集。