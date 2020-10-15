確診大廈食肆｜港樂中招樂手曾訪入境事務大樓、東薈城名店倉

新冠肺炎疫情反覆，本港今天（15日）再增12宗確診個案。 根據衞生防護中心資料，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco（艾爾高）除了曾到訪香港文化中心表演，亦有到過入境事務大樓和東薈城名店倉。而新確診商人是一名木球會會員，與家人到訪過中環置地廣場日本餐廳「Zuma」，另他於尖東好時中心工作。 根據最新資料，於中環國際金融中心蘋果店Apple Store工作的男子，亦曾到過區內的環球大廈，他和其家人也到過將軍澳多個商場。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

第5205宗個案是一名35歲男子，他是香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco，居於東涌藍天海岸1期2座，他除了在10月9日及10日晚上到文化中心表演外，亦有到過灣仔入境事務大樓，及東涌東薈城名店倉。

確診商人潛伏期到過木會兩次

另一宗源頭不明個案是第5207宗，他是一名73歲男子，住在飛鵝山上的飛鵝花園，報稱任職商人，於尖東好時中心工作。他沒有病徵，10月12日因要做手術，取樣檢測，結果呈陽性，政府追蹤他在檢測前兩天的行蹤，發現他曾在10月10日到中環置地廣場日本餐廳「Zuma」，與太太及兩名朋友用膳。另外，他是木球會會員，在潛伏期內曾到九龍木球會一、兩次。

Zuma表示，接獲衞生署的通知，一名新型冠狀病毒確診者近日曾到訪餐廳用餐。該餐廳已即時關閉，會安排專業清潔公司進行深層清潔及消毒，所有員工亦已安排接受病毒測試。餐廳將於徹底清潔消毒完成後重開。

至於較早前的確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天確認第5200宗個案（32歲男子）於中環國際金融中心蘋果店Apple Store工作，他亦曾到區內的環球大廈，及西貢普通道1794A號。張竹君稱，建議IFC Apple Store停業14天，但根據該店網頁顯示，明天就會如常營業，記者向蘋果查詢為什麼未有跟從政府的建議，暫未獲回覆。

而該名男子住在天晉第 8 座，同一地址另有一名68歲男子（第5195宗）和一名66歲女子（第5206宗）確診，疑是同一家庭。68歲男子曾到將軍澳寶盈花園地下 11A 號舖，而66歲女子就曾到將軍澳廣場、富康花園商場、TKO Spot。另外，32歲男子和66歲女子均曾經到訪寶盈花園地下 12 號舖、坑口裕明苑裕昌閣。三人當中，以66歲女子最早發病，在10月4日已有病徵，但卻是最遲確診的一人。

另外，今天新增的8宗輸入個案中，患者分別居於華麗銅鑼灣酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、最佳盛品酒店尖沙咀等酒店。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼