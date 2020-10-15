【新冠肺炎】研究：O型血者感染病毒風險較低　變重症機率也較低

美國媒體10月14日報道，根據兩項最近發表的研究，O型血人士可能較不容易感染新冠病毒（SARS-CoV-2），轉變成嚴重疾病的可能也較低。

最新研究表明O型血的人感染新冠病毒風險較低。圖為德國柏林的檢測和信息中心（AP）

美國有線電視新聞網（CNN）10月14日報道，最新發布的兩項研究表明O型血的人可能更不易受到新冠病毒的影響，並且患嚴重疾病的可能性也會降低。這也進一步證明血型可能在一個人對易感染性和嚴重發作疾病的可能中發揮作用。這種聯繫的原因尚不清楚，需要更多的研究來說明它對病人有什麼影響。

其中一項是丹麥研究，結果在7,422名新冠病毒檢測呈陽性的人中，只有38.4% 的人是O型血。

在另一項研究中，加拿大的研究人員發現，在95名新冠肺炎（COVID-19）重症患者中，A型或AB型患者需靠機械輔助呼吸的比例為84%，高於O型患者的61%。此項研究還發現，A型或AB型患者在重症監護室的住院時間更長，中位數為13.5天，而O型血患者住院時間中位數為9天。

但歐登塞大學醫院（Odense University Hospital）和南丹麥大學（University of Southern Denmark）的臨床教授巴林頓（Torben Barington）表示，人們也不應該過分擔心血型和新冠肺炎之間的聯繫。「我們不知道這是O型血的某種保護，還是其他血型的某種弱點，」他說。巴林頓也是此次丹麥研究的作者之一。

雖然有幾種理論，但研究人員還尚未清楚哪種機制可以解釋不同血型和新冠肺炎之間的聯繫。

加拿大此次研究參與者之一、温哥華綜合醫院重症監護醫師塞孔（Mypinder Sekhon）表示，這是一個重複的、有趣的科學觀察，值得進行進一步研究。