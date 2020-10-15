新冠肺炎｜中大研究指防疫措施助減病毒傳播　料阻截2000宗個案

自今年年初，本港疫情經歷了三波侵襲，香港中文大學醫學院一項研究分析第一、二波疫情，發現男性感染率高於女性，而嚴格的邊境管制措施亦成功將病毒傳播系數大幅降低，第一波由1.35降至0.75，第二波由0.92降低至0.18，估計至少避免了2000宗感染個案。

政府於2月初推出與內地相關的邊境限制措施，圖為深圳灣口岸在2月7日晚的情況。2月8日起，所有經該口岸入境者都需接受14天強制檢疫。 （資料圖片／余俊亮攝）

中大醫學院於國際醫學期刊 British Medical Journal Global Health發表研究，分析本港第一、二波新冠肺炎疫情，共1,038個患者的數據。結果發現，在所有年齡群組中，本港男性的感染率均高於女性，出現延誤診斷或隔離的情況亦較多出現於男性、年長人士及本地個案。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生教授認為，可能因男性對病徵的自覺性比女性較低，呼籲出現呼吸道感染徵狀的人盡早求醫，根據醫生建議接受病毒檢測。



另外，研究發現，本港在嚴格執行入境強制檢疫、源頭追蹤及保持社交距離措施過後，成功將病例的傳播系數大幅降低，數據證明香港實施嚴格的圍堵措施奏效，即使在未有封城的情況下，都能夠維持全球最低新冠肺炎發病率及死亡率的城市之一。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，政府需要適時進一步加強這些防控措施，以有效控制即將面臨的第四波疫情。

中大醫學院於國際醫學期刊 British Medical Journal Global Health發表研究，分析本港第一、二波新冠肺炎疫情，共1,038個患者的數據。 （中大醫學院facebook圖片）

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