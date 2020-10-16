全城流感疫苗荒　八間診所七間已額滿　醫生：料明年都無貨！

本港冬季一般會爆發季節性流感，今年遇上新冠肺炎夾擊，醫生都提醒市民及早接種流感疫苗。不過，《香港01》發現市面上已經出現疫苗荒，記者問了八間診所，當中僅有一間仍有貨。盈健、康健等大型醫療集團均有診所缺貨，聯合醫務職員更稱全線中心均無貨，而卓健醫療有診所亦限每天供應30劑疫苗。 醫學會會董陳念德直言今年疫苗荒十分嚴重，以往他的診所訂200劑疫苗夠用半年，但今年在兩周內已為市民接種150劑，料本周末就會用盡所有存貨。他指出，全球均搶購流感疫苗，相信藥廠未能補充香港貨源，「我覺得成個流感季都唔會再有貨！」

本港冬季一般會爆發季節性流感，學校都會安排學童接種流感疫苗。 （資料圖片／盧翊銘攝）

醫療中心日限30劑

記者致電全港8間診所，當中7間已缺貨。青衣卓健醫療中心職員稱，由於市民反應熱烈，流感針是先到先得，每日限額為30劑，每劑收費300元。

葵芳及黃大仙盈健醫務中心職員說，今年接種流感針的人數比往年多，流感針在幾天內已預約額滿，藥廠或在明年才能補充貨量。旺角及大圍康健醫務中心職員均表示，早前疫苗到貨後，一至兩天已經被搶光，藥廠補貨無期。而聯合醫務荃灣醫療中心職員稱，全線中心均已無貨，今年內也未必能補貨。

今年遇上新冠肺炎夾擊，醫生都提醒市民及早接種流感疫苗。 （資料圖片／張浩維攝）

醫務所三周用畢往年半年劑量

陳念德醫生稱，以往他的診所訂200劑疫苗夠用半年，但今年在兩周內已為市民接種150劑，僅剩下四分一貨量，惟料本周末也會用盡所有存貨。他稱今年不少市民提早打針，也有接種者以往不會打流感針，今年卻主動接種。醫學會接獲不少私家醫生反映疫苗荒的問題，「超過一半醫生都叫緊救命！」

他續指，私家醫生早於5、6月已向藥廠訂貨，部分醫生更比以往訂多兩成疫苗，但昔日能夠提供充足貨量的藥廠，今年卻供貨不足，他相信與全球搶疫苗有關，「藥廠做到氣咳都供不應求！」他解釋，因藥廠會提早生產疫苗，當生產今年冬天適用的疫苗時，新冠肺炎還未出現，藥廠或未料到需求大增的情況，「上年6、7月已經整定今年初南半球嘅疫苗，即係我哋今年冬天呢種。」

醫學會會董陳念德（右）直言今年疫苗荒十分嚴重，全球均搶購流感疫苗，相信藥廠未能補充香港貨源，「我覺得成個流感季都唔會再有貨！」（資料圖片／文雪萍攝）

藥廠往年供應疫苗可供本港20%人口接種

陳念德直言，無藥廠供應商能確保何時再有貨供祇，他相信藥廠未必可以再生產新一批疫苗，「我覺得成個流感季都唔會再有貨！」他稱，藥廠以往每年大概供應120萬至150萬劑疫苗到港，應付約20%人口的需求，而政府亦會訂購疫苗，「政府通常預多少少」，醫學會正向政府了解，能否撥出部分疫苗予私營醫療機構，以滿足市民需要。

記者向兩間藥廠查詢為何今年供貨不足、會如何應對疫苗短缺的問題。

藥廠賽諾菲巴斯德：可聯絡法國總部增供應

其中一間製造疫苗藥廠賽諾菲巴斯德香港發言人表示，該公司會根據私家醫生所預訂的數字，以及公營醫療系統對疫苗的需求，與法國總部磋商，決定每年供應多少流感疫苗來香港。新一季流感疫苗已於9月起運抵本港，現正逐步分發給較早前已預訂疫苗的私家醫生及私營醫療機構，數量與往年相若，有關流程及時間亦與往年無異。因應全球各地今年對季節性流感疫苗的需求大增，該公司會繼續與衞生署衞生防護中心緊密聯絡，如有需要稍後會嘗試聯絡法國總部，研究能否爭取更多流感疫苗供應香港。

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