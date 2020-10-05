【流感疫苗資助】邊度有得打？一文睇清免費注射兒童疫苗診所名單

本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」分別於10月8日及22日展開，分階段為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種，包括孕婦、50歲或以上人士、年齡介乎6個月至未滿12歲兒童等。 家長可安排合資格子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗，惟各診所的診症費訂價不同，部分診所在扣除政府資助後提供免費注射，亦有診所需要收取數十至過百元的收費，因此大家可以參考以下18區部分免費注射兒童流感疫苗的診所名單。家長在帶子女前往接種疫苗之前，宜先向該診所查詢有關疫苗接種服務及收費詳情。

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（九龍區）

+ 58 + 58 + 58

在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊會到參與學校為學童免費接種疫苗。現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加計劃。小學的外展服務將於10月22日展開，而幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月8日開始。

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（新界及離島區）

+ 40 + 40 + 40

除了參與學校安排的到校疫苗接種服務，家長仍可安排合資格子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。在新一年「疫苗資助計劃」下，當局向參與醫生提供每劑疫苗的資助額由210元提高至240元。衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一，建議市民應及早接種。

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（港島區）

+ 10 + 10 + 10

七成家長希望採用噴鼻式流感疫苗

近日有國際研究推算，同時感染新冠肺炎及流感的患者傳播新冠肺炎的風險高2至2.5倍。香港醫院藥劑師學會早前訪問了132名幼稚園及小學家長，超過7成人擔心子女同時感染季節性流感及新型冠狀病毒，增加併發症或死亡風險。另外有8成3人擔心注射式流感疫苗會令子女哭鬧，所產生的飛沫可能增加病毒傳播風險；7成家長認為噴鼻式疫苗可以避免子女抗拒打針，減低子女哭鬧的機會。學會建議，學校應多採用噴鼻式疫苗，減低學童接種疫苗時的哭鬧情況，加快接種過程，減低人群聚集，同時減少病毒傳播風險。