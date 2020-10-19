靠赴英留學生支撐　國泰9月客量按年仍跌98.1%　明年運力不到50%

新冠肺炎疫情下，全球航空業蕭條，國泰航空集團今日（19日）表示，國泰與港龍9月的載客量，按年跌98.1%；2020年首9個月的載運乘客人次，按年跌83.2%、運力下跌74.8%，收入乘客千米數則下跌81%。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，夏天本應是乘客的出遊旺季，但至今的數據顯示，今年夏季的經營非常困難，9月份運力只為正常水平的9%，日平載客量為1,568人次。他又預料，2021年的客運運力，仍會低於50%正常水平。

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國泰與港龍在9月份合共載客為47,061人次，較2019年同月下跌98.1%，收入乘客千米數按年減少97%，乘客運載率下跌48.8個百分點，只有24.9%。國泰表示，在2020年的首9個月，載運乘客人次較去年同期下跌83.2%，運力下跌 74.8%，而收入乘客千米數則下跌81%。

林紹波表示，夏天本是乘客的出遊旺季，惟至今的客運數據顯示，今年夏季的經營非常困難，即使9月恢復了宿霧和珀斯的航班，但仍繼續營運極少量的客運運力，只為正常水平的9%，月內載客人次日均為1,568，運載率約為 25%。

林紹波續稱，9月較倚重前往英國的留學生需求，營運了3班由香港前往倫敦的包機，以滿足來自內地的過境旅客需求，亦為來自上海的過境旅客開辦了一班由香港前往特拉維夫的包機。他又指，自8月中放寬內地出境轉機限制後，有關需求逐漸回升，過境旅客佔9月整體客運量大約33%。

貨運方面，林紹波指，剛踏入傳統旺季，整體貨運需求增加，貨運量按月上升約7%，已增加貨機班次至旺季水平，但仍較疫情前水平大為遜色。

展望未來，林紹波表示，已分析了航空業面對的困境，以及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，目前預期今年年底前，僅會營運疫情前10%的客運運力，並預計整體2021年的客運運力，仍會低於50%正常水平。他續稱，相對於疫情前的客運運力，預計明年上半年將營運低於四分一的客運運力，並期望市道於明年下半年逐漸復甦，不過他強調，預測是建基於研發中的疫苗有效，而且可於2021年夏季，在主要市場廣泛採用的假設之上。