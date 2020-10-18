國泰傳裁員｜最快本周內公布裁員方案　或涉約4000名員工

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。 《香港01》收到消息指，今次裁員人數可能達4000人。《南華早報》今日（18日）亦引述消息指，國泰希望於周五（23日）前公布重組計劃，包括裁員消息，但政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。 《香港01》向國泰查詢，國泰發言人指，就坊間各種揣測及傳聞，恕不作評論。

+ 3 + 3 + 3

消息：裁員人數約4000人

有消息透露，國泰裁減員工數目約4000人，即與新加坡航空早前的裁員規模相若。此外，有消息亦指前線空勤及地勤人員屬「高危」，另內部亦流傳入職首3年、退休前3年的員工是「首要目標」，工程部間影響則較輕微。至於機師方面，有指國泰有意裁走入職時期較早、領取底薪的舊制機師，而新制機師、即按飛行次數計算薪金，受影響程度較小。另有消息指，國泰最快周一便會公布裁員方案。

《南華早報》：最快周五前得知自己是否被裁 不排除再有裁員

《南華早報》今日亦引述消息指出，國泰希望於周五前公布重組計劃，包括裁員消息，即國泰僱員周五前會知道自己是否被裁員。另外，政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。報道指，國泰已制定只裁減部分員工的計劃，目的是為了未來航空需求回升做好準備，但若需求未與預期般反彈，國泰接下來可能還要裁減更多員工。

國泰：對傳聞、揣測不作回應

記者向國泰查詢事件，國泰發言人回覆指，就坊間各種揣測和傳聞，不作評論。

早前國泰空中服務員工會多次與國泰管理層會面，表達員工希望與公司共度時艱，同時亦希望保留職位的訴求。工會曾提出延長自願無薪假、以及重推「半職飛行計劃」的建議；又期望公司即使打算裁員，可以先推出自願離職計劃，且提供遣散費或長期服務金予員工。惟會面未有達成共識。