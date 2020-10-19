威尼斯建築國際雙年展延期　香港下月率先辦網上展覽

新冠疫情影響下，建築界盛事「威尼斯建築國際雙年展」將順延至明年5月於意大利威尼斯舉行，本港主辦單位首度策劃網上互動虛擬展覽，公眾下月起可免費透過手機或電腦，以VR方式360度環迴瀏覽參展作品，先睹為快。 今年本港參展主題為「重新分配：天、地、人」，聚焦探討本港資源再分配，作品不乏探索城郊共融、新舊社區並存等議題，期望為本港土地、環境及人力資源爭議，尋找新出路。主辦機構亦會於明年1月，於中環展城館舉行大型實體展覽，將會免費供公眾參與。

「威尼斯建築國際雙年展」將順延至明年5月舉行，本港主辦單位首度策劃網上互動虛擬展覽，予本港市民以VR方式360度瀏覽本港參展作品，先睹為快。（鄭子峰攝）

兩年一度的威尼斯國際建築雙年展原訂今年舉行，惟受疫情影響，將延期至明年5月。本港主辦方香港建築師學會雙年展基金會及藝術發展局，遂將合共19件的本港參展作品移師「網上」，予港人安在家中欣賞，主辦機構隨後會於明年1月，在中環展城館舉行大型實體展覽。

本港今年以「重新分配：天、地、人」為主題，探索新生活模式的可能性，作品包括探討城市及鄉郊兼容，亦有社區新舊發展未來去向等，主辦單位今日舉行傳媒預覽，其中一件作品「碰撞與連結」，以本港建築結構為主體，將高樓大廈、舊樓宇、高架行人天橋及公共空間有機融合，香港展覽總策展人、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興簡介指，作品除顯現社區多元性外，亦展示本港舊記憶及日常，包括將唐樓騎樓設計及晾衫架等融入模型設計當中，亦採集紙皮石等廢棄建築材料，呈現城市連結。

香港展覽總策展人、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興簡介指，今年本港主題是「重新分配：天、地、人」為主題，探索新生活模式的可能性。（鄭子峰攝）

▼其中4件本港參展作品可供預覽，先睹為快▼

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聯合策展人李昭明表示，今年首度邀請商界、新晉建築師及學界等跨界別合作，展現參展隊伍「共融共存」理念，另一聯合策展人梅鉅川則指，今次的網上展覽與屆時威尼斯香港場館設計相似，作品將會置於不同房間，由觀眾自行探索及「發現」展品。

主辦機構表示，明年1月在中環展城館的大型實體展覽，將會免費供公眾參與，亦會視乎疫情發展，採取相應的防疫措施，並會跟隨政府的防疫指引，如有需要將會安排入場人士作事先登記。屆時的實體展覽、虛擬展覽及網上研討會將會免費供公眾參與。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼