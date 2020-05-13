威尼斯建築國際雙年展改八月舉行　港策展人蔡宏興：見步行步

國際建築雙年展原定今年較早時在意大利威尼斯舉行，香港代表則於其後時間於香港展出，但由於現時各地仍受新型冠狀病毒疫情影響，2020年威尼斯建築國際雙年展已延後展期，改為8月29日至11月29日舉行，香港回應展覽亦延至明年首季舉行。 對於意大利的新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，單單於今日（13日）逾千宗確診，今年率領香港團的展覽總策展人、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興坦言，現時各地疫情時刻有變，難以估計八月情況，作為參展商暫時只能跟從主辦單位的決定，「我哋都係見步行步，到時再作打算，但香港明年嘅展覽係會繼續。」

2020年威尼斯建築國際雙年展已延後展期，改為8月29日至11月29日。（黃舒慧攝）

今年率領香港團的香港展覽總策展人、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興，香港展覽將以「重新分配：天，地，人」主題，探索新生活模式的種種可能性。參展者須提出創新意念，重新分配土地，環境和人力資源，以提升香港的生活質素。今年代表香港展覽的參與者有19個代表，包括豐滙銀行、南豐發展集團、九倉集團、華懋集團、香港大學、香港中文大學及香港設計學院，以及多名新晉建築師等。

今年率領香港團的香洪展覽總策展人、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，香港展覽將以「重新分配：天，地，人」主題。（黃舒慧攝）

蔡宏興說，香港展覽的參展隊伍組合均包括來自大型機構或企業的成員、新世代的建築師，商業設計師或藝術家以及研究人員，學者或非牟利團體人員，利用跨界合作的工作模式，可加強參展隊伍對「共融共存」的研究和理解。

他又提到，今年的主題反映現時香港應善用有限的土地資源，並利用大灣區城市的個別優勢作調配，以提水平，亦舒緩高齡人口的社會問題。另一方面，參展者亦須就全球人才輸入和再分配的議題，提出良策，以增強本港的多元性和競爭力。各團隊也可建議運用科技和善用香港密集垂直城市架構的特色，以追求可持續發展，減低碳排放足跡，減輕對環境的影響。

今年率領香港團的展覽總策展人蔡宏興坦言，難以估計八月情況，現時只能按主辦商所指繼續進行。（黃舒慧攝）

此外，由於本港疫情仍然持續，嚴重影響商業活動及酒店入住，被問到有關華懋旗下租務減免時，蔡表示理解租戶在疫情下受到嚴峻影響，已逐一向他們作緊密接觸，超過九成租戶有所的租金有所減免，倘若疫情持續，有關措施會有所延期，此外，他強調旗下酒店現時仍未有作出停薪留職及裁員，「我相信我哋係少數咁樣做嘅酒店，呢個時間經營係好困難，但係我盡量希望同員工共渡時艱。」