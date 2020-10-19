陳浩天涉襲警案　警長稱遭人打頭盔至移位　轉頭見皮膚偏白男

香港民族黨前召集人陳浩天，涉於去年「光復上水」遊行後參與非法集結，並從後打了便衣警的頭盔一下，他今（19日）否認被控非法集結及襲警受審。被襲警員供稱，他與同僚在上水中心截查兩名年輕男子後被人群包圍，有人向他們叫囂，群眾後來情緒變得高漲，有人拍打其頭盔至移位，他轉頭一望，看到一名戴黑色口罩、皮膚偏白的男子。

被告陳浩天，29歲，被控於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身份不詳的人非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

陳浩天否認襲警及非法集結罪名。(歐嘉樂攝)

當日身任指揮官的總督察江偉峰供稱，北區水貨客關注組召集人梁金成事發前申請在上水一帶遊行，於去年7月12日獲發不反對通知書，警方批准他於翌日舉辦遊行，遊行路線由北區運動場外至上水港鐵站外。

遊行人士多次偏離路線

江指，雖然當日遊行人士從通知書上地點起步，但途中卻多次偏離遊行路線，警方曾兩度發出警告，梁金成最終在上水花園第一號宣布遊行完結，遊行人士漸漸散去。江稱，有零星遊行人士在途中罵警「死差佬」及稱警方打壓他們，感覺遊行人士不歡迎警方。

上級通知往取防暴裝備

被襲的警署警長陳國深則供稱，當日接到指示在上水地鐵站外執勤，不久後聽到遠處傳來嘈吵聲，並收到上級指示，於是與同僚前往上水中心停車場取防暴裝備，期間他見兩名年輕男子經過，其中一人閃縮，於是著同僚留意他。後來有同僚截查該兩名男子，而附近人群開始聚集，並叫喊「放人」、「委任證」。

陳浩天涉襲警及非法集結案經過(請看下圖)

群眾情緒高漲決定撤退

其同僚搜查後，將二人放行，但卻愈來愈多人包圍他們，群眾情緒後來變得高漲。陳認為他們似「想生事」、「挑戰我地」，而形勢變得緊張，他感覺如不撤退，會被襲擊，於是與同僚撤退。

被拍至頭盔移位

不過，陳稱，期間有人從後方大力拍其頭盔，令其頭盔移位，他向後望看到有人疑似縮手後退，該人戴黑口罩及戴眼鏡，身形高瘦，皮膚偏白。該男子一直退後，並消失在傘陣中。

有同僚被鐵枝篤中心口

陳續指，後來群眾開始向他們擲雜物，如雨傘、頭盔、棍條等，他與同僚走上了一個花槽防衛，群眾用長傘「篤」他們，亦有人用棍、鐵枝襲擊，期間有同僚更被鐵枝篤中心口，及後有防暴警增援救出他們。陳與3名同僚送院後，被發現胸部、上肢、肩膀出現觸痛、傷口。

案件編號：WKCC1750/2020