鄭麗琼FB轉貼警員資料　認藐視法庭控方求判監　囚28日准緩刑1年

中西區區議會主席鄭麗琼在社交平台Facebook轉載帖文，內容為被指射盲印尼記者的警員資料，今年3月被，後被指違反去年法庭頒下、禁止不法披露警員及家人個人資料的臨時禁制令。案件今（19日）在高等法院聆訊時，鄭承認違反藐視法庭罪，律政司代表要法庭判處鄭監禁，法官最後判鄭入獄28日，但准緩刑1年，鄭並須付律政司訟費。

鄭麗琼聞判後鬆1口氣，並與何俊仁握手，鄭在庭外稱多謝法官接納其道歉。鄭又指，其案件相比其他「手足」的案件，屬微不足道，但她亦鬆一口氣。

鄭麗琼承認藐視法庭罪，被判囚28日但准緩刑12個月。(朱棨新攝)

律政司要求判監

律政司代表陳辭時指鄭知道相關禁令，望法庭判刑時考慮多個因素，包括鄭是次行為會樹立壞榜樣，及向社會傳遞錯誤訊息，令他人以為相關行為可以接受，同時亦應考慮事件對警員及其家人的影響，故認為應判監禁。

代表鄭的資深大律師李柱銘回應指，鄭在案發時是未有為意相關禁制令，非有意違反有關禁令。

鄭麗琼涉藐視法庭事件經過(請看下圖)

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高院去年10月頒下禁令

高等法院去年10 月頒下臨時禁制令，禁止任何人不法披露警員及家人的個人資料。鄭麗琼曾在個人facebook轉載帖文，內容為被指射盲印尼記者的警員名字、警員編號等，並留言評論「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」。

女珠設計師認藐視法庭判緩刑

今年6月曾有一名女珠寶設計師，因為在facebook 轉發有關警員及其家人的個人資料，被控民事藐視法庭，該設計師承認責任，被判監28日及緩刑一年，並須支付3萬元訟費。

案件編號：HCMP 1256/2020