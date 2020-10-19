換身份證｜70至72年市民11.2起換證　62或63年須明年1月底前完成

入境處今日（19日）宣布，凡於1970、1971或1972年出生的香港居民，須於今年11月2日（周一）至明年4月30日（周五）期間，親身前往任何一間智能身份證換領中心（換證中心）辦理換領新智能身份證手續。 至於1962或1963年出生的舊款智能身份證持有人，指明換證限期將於明年1月30日（周六）完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早提出申請。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

全港共有9個智能身份證換領中心，分別位於灣仔、觀塘、旺角、荃灣、沙田、上水、屯門、元朗及將軍澳。（資料圖片）

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入境處表示，是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。各換證中心的服務時間為周一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

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「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

合資格的申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。入境處呼籲申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以使用更快捷的換證服務。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

有關「全港市民換領身份證計劃」的詳細資料，市民可瀏覽www.smartid.gov.hk或致電查詢熱線2824 6111。