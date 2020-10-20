理大生研Asit巴士位增無障礙空間　獲JAMES DYSON設計獎港區冠軍

在新型冠狀病毒肺炎疫情下，求職成為本屆大學畢業生的其中一個難題，惟香港理工大學設計學院畢業生似乎未受影響，逾八成人已獲聘任。產品設計學士畢業生許恒達日前透過設計名為「Asit」的巴士座位，期望能重新設計雙層巴士的下層座位，增加無障礙空間以方便長者及輪椅人士，他估計相關設計可騰出間空，令最多同時可容納6至8張輪椅。Asit設計更獲得國際獎項的認同，獲評為2020年JAMES DYSON設計大獎的香港區冠軍。

許恒達（Henry）表示，Asit的設計構思是源於日常生活，以及香港的人口老化問題。（張浩維攝）

理大設計覺度展2020（Design Degree Show）由即日起至本月25日，展示約150項由該校本科及碩士課程學生的作品，當中產品設計學士畢業生許恒達（Henry）的作品「新一代公共巴士 ─ Asit」，為針對香港人口老化問題的雙層巴士車廂設計方案。

Henry表示，設計構思是源於日常生活，以及香港的人口老化問題，例如在巴士內曾有孕婦與老人家因爭位而爭拗，加上香港部分地區的公共交通不便，需依靠雙層巴士，因此他認為巴士車廂具有改良價值，以配合日漸增加的公共交通無障礙空間需求。

理大設計學院副院長Peter Hasdell表示，今年5月至6月時，畢業生確實較難覓得合適職位，但目前已有逾八成應屆畢業生已獲聘任。（張浩維攝）

Asit座位設計主要針對本港主流的巴士型號Alexander Dennis Enviro 500，該座位透過按鈕控制，可按需要打開或折疊，Henry估計，套用相關設計的巴士能由現時只設1至2個輪椅位，增加逾倍至同時容納6到8張輪椅。

導師：若能加強乘客保護會更完善

Asit設計最近獲評為2020年JAMES DYSON設計大獎的香港區冠軍。負責指導Henry的設計學院專責專責導師晉裕昌（Scott Chin）建議，相關設計能循乘客安全保護方面再作加強，相信能使其設計更趨完善。

互動媒體學士課程畢業生薛詩敏（左）及黃舒婷（右），開發個人衣物管理流動應用程式「ClothesFD」。（張浩維攝）

已有八成應屆畢業生獲聘

談及疫情下的畢業生求職狀況時，理大設計學院副院長Peter Hasdell表示，今年5月至6月時，畢業生確實較難覓得合適職位，但在6月底起情況開始改變，截至目前已有逾八成應屆畢業生已獲聘任。Henry未來計劃加入設計顧問公司任職，目前已有數個工作機會。

另外，設計個人衣物管理流動應用程式「ClothesFD」的兩名互動媒體學士課程畢業生薛詩敏及黃舒婷，現時開始任職於用戶界面及體驗設計（UI&UX）行業，但兩人仍打算繼續開發相關程式，下一步計劃尋求資金支援，或探討與服裝品牌公司合作。她們期望完善其程式功能設計後，能將ClothesFD在應用程式商店上架，讓大眾公開下載使用。