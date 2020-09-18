理大副校長石丹理獲委任選管會委員　曾指四股強風為反修例撥火

政府今天（18日）刊憲，委任理工大學協理副校長石丹理為選舉管理委員會委員，任期由本月29日展開，為期五年。 石丹理過往曾發表不少爭議言論。今年三月，石在學術期刊撰文，形容反修例運動是一場「火」，12種「燃料」及4股「強風」令反修例燃燒起來，「燃料」包括港人經濟感壓力、缺乏社會向上流動等。

石丹理早前出席民建聯圓桌會議，指社會各界需思考如何預防年輕人犯法，認為只靠執法未必能成功解決年輕人犯法問題。（梁鵬威攝）

曾指高樓價令年輕人難而成家

政府發言人表示，很高興石丹理接受任命，相信他的知識以及在公務方面的經驗和貢獻，對選管會履行日後的工作將有極大幫助。

石丹理曾任多項公職，包括禁毒常務委員會主席，現時為家庭議會主席，並曾出任多個諮詢機構委員，同時為香港扶幼會主席，分別於2000年和2013年獲特區政府頒授銅紫荊星章和銀紫荊星章 。

石丹理早年在網絡爆紅，全因他在2006年接受《香港電台》節目指，建議香港家長「不要安裝寬頻，56K已足夠」，又指即使以56K下載4MB檔案，只需要兩分鐘左右，言論令他成為當時「高登」紅人。

今年三月，石丹理發表論文分析反修例成因，指有十二項「燃料」觸發反修例運動，包括對中央政府不信任、缺乏民族認同感、社會缺乏向上流動機會、教育課程缺乏國民教育、政府反應緩慢無力等。石丹理又提到，高樓價問題令年輕人難而成家，有年輕夫婦被迫居於細單位，繼而產生負面情緒，形容《逃犯條例》是好機會讓他們渲洩不滿和絕望。

石丹理同時指出四股「強風」令反修例火勢蔓延，包括有人傳遞失實訊息、示威者匿名、公眾支持示威者及海外人士的支持等。

石丹理早年在網絡爆紅，全因他在2006年接受《香港電台》節目指，建議香港家長「不要安裝寬頻，56K已足夠」，又指即使以56K下載4MB檔案，只需要兩分鐘左右。（網絡大典圖片）

選管會負責選區劃界等工作



石丹理於今年6月出席民建聯一個圓桌會議，當時他表示社會各界需思考如何預防年輕人犯法，認為只靠執法未必能成功解決年輕人犯法問題。他指出世界各國的經驗都反映減少青少年犯罪最成功的介入方法是需要有家庭參與。

石丹理表示，西方有幾千個研究指出，加強年輕人社會心理能力能有效減低青少年犯罪問題，這些能力包括抗逆能力、人際關係和人生目標等。他強調減低青少年犯罪需多管齊下，包括家庭教育、年輕人教育、執法和社會價值觀等一起推行，才能有效解決青少年犯罪問題。



選管會是根據《選舉管理委員會條例》成立的獨立法定機構，職能包括就地方選區分界提出建議，以及就公共選舉的舉行和選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的主要宗旨是確保公共選舉在公開、公平及誠實的情況下進行。