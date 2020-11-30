專訪｜公大副校呂汝漢鍾情粵曲25載：粵劇難返黃金歲月　香港可以

公開大學副校長呂汝漢，是在教育界打滾多年教授，而他另一個身份，是粵劇發展基金顧問委員會主席。 與粵劇結緣，源於年輕留學英國時，得粵劇安撫心靈。他感慨地說，時下娛樂多元化，粵劇曲目長、人材少，甚難恢復五十至七十年代的黃金歲月，但他不甘就此放棄，更深信粵劇仍有保留價值，希望將粵劇列為本港教育中的一環，成為時下學童可選擇的課外活動，在下一代心中種下「粵劇的種子」。 放眼香港，呂形容本港去年出現前所未見的激烈對抗氛圍，情況令人痛心，呼籲港人放下己見，齊心發展香港：「不同的觀點一定會有，好似防疫措施都有不同意見，但我相信只要大家齊心、同舟共濟，正面樂觀多一點，別再爭拗這麼多，其實香港是有機會回復從前的黃金時間。」

公開大學副校長呂汝漢，是教育界打滾多年的教授，而他另一身份，是粵劇發展基金顧問委員會主席。（梁鵬威攝）

為娛樂、減壓與粵劇結下不解之緣

呂汝漢憶述，九十年代赴英留學升讀博士，為了解悶，他出發前隨手帶同的兩盒卡式錄音帶，最終成為他留學歲月中的主要娛樂，其中一盒是流行曲混集，另一盒是麥炳榮主唱的粤劇《文姬歸漢》，或因太想念故鄉，邊聽邊唱的他，不知不覺愛上了粵劇：「覺得悶便多聽，邊播邊哼，之後覺得頗有趣，興趣慢慢加強了。」

回港後投身高等教育界，暫別了粵劇，直至數年後工作壓力太大，他開始學習粵曲及網球減壓：「唱粵曲是用現場音樂， 投入其中，便不會思考工作及煩心事，可以調劑及平衡一下」。

公開大學副校長呂汝漢，是粵曲粵劇的愛好者，他不時在家苦練，幼子一度被他感染而加入，二人同台獻唱的合照至今仍保留在呂的辦公室內。（梁鵬威攝）

他不時在家苦練，漸漸幼子被他感染，二人在千禧年曾同台演出，雖然幼子升中後已甚少接觸粵曲，但他有信心已將粵劇及粵曲如種子般種入兒子心田，「種了種子，到人生某階段，便會萌生興趣，好像我以前一樣。」2003經歷沙士後，他與朋友合辦曲藝社「漢生聲」，其後更鍾情唱曲，甚至獲政府邀請，加入粵劇發展基金顧問委員會，為香港的粵劇界出一分力。



疫情令粵劇台前幕後皆難捱



身為業餘愛好者，他透露，不少曲友都喜歡北上租場練曲：「香港師傅不少是業餘，而且無固定地方，收費會較貴，反而內地是固定場所，環境較舒適，音樂質素有保證。」2020年再迎來新冠肺炎，​演藝場地被迫封閉，粵劇界亦大受影響，呂形容，台前幕後皆遇上「難捱的寒冬」，「生計大受影響，亦無機會一起練功或練唱」。

鍾情粵曲的呂汝漢感慨，現今娛樂太多選擇，預計粵劇難重返數十年前的黃金歲月，但他相信只要港人放下爭拗，香港的黃金時代有機會再來。（梁鵬威攝）

本港粵劇面對三大難題 難返黃金歲月

展望粵劇粵曲界的未來，他形容港府及內地民間仍有不少粵劇愛好者，且保存得較其他地方劇目完整，故仍抱希望，只是現代娛樂選擇眾多，粵劇難重回五十至七十年代的黃金歲月。他歸納了粵劇界面對的三大難題。

第一，劇目過長，完整劇目隨時長達四小時，時下娛樂豐富多樣，甚少年輕人有意花四小時認識粵劇。其次是觀眾老化，年輕一輩少，自然會入行及培養子女時想不起粵劇，從而引發第三個難題：「有足夠文學根基刪減或更新劇目的人材實在太難找」，似是惡性循環，因無人材更新及刪減劇目，創作未能貼近現實，觀眾難有共嗚，難擴展觀眾群。



香港粵劇學者協會近年曾與英國倫敦音樂學院合作，推出全球首個考試評核機制：「粵曲考級試（演唱）」。呂汝漢說，期盼由學校教育入手，在中小學舉辦粵劇興趣班，加強本港及內地粵劇界交流，並將粵劇列入大學通識課，讓下一代有機會接觸粵曲。他說，委員會及政府近年已積極降低申請資助門檻，並舉辦比賽吸引家長帶子女參加，希望將粵劇的種子，植入下一代：「有時是有一定年紀才會對粵劇有興趣，我信接觸過，就會有種子。」

呂汝漢直言，去年情況令人痛心，多年來沒見過港人因意見不一而有如此激烈的對抗氛圍，呼籲港人放下爭拗、齊心發展香港。（梁鵬威攝）

「別再爭拗這麼多 其實香港是有機會回復從前的黃金時間」



那香港的未來，又有否機會重回黃金歲月？呂汝漢直言，去年情況令人痛心，多年來沒見過港人因意見不一而有如此激烈的對抗氛圍，呼籲港人放下爭拗、齊心發展香港：「不同的觀點一定會有，好似防疫措施都有不同意見，但我相信只要大家齊心、同舟共濟，正面樂觀多一點，別再爭拗這麼多，其實香港是有機會回復從前的黃金時間。」



被問到在大學有否感受到政治壓力？呂說，本港大專院校一向有評審機制，運作上院校自主，至今沒感受到來自政府或機構的壓力，「照按現時機制做」。過去一年多考慮移民的港人大增，曾留學英國的呂汝漢斬釘截鐵地說不打算離港，「香港節奏適合我，方便、天氣好」。