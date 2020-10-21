國泰裁員｜人工差距大　逾800空勤年薪過300萬　5組數字看盛轉衰

新型肺炎疫情肆虐全球，多地「封關」多月，旅遊業接近冰封，連帶航空業亦受重挫，國泰航空近日屢傳出裁員消息，國泰航空終於今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。 國泰是本港最大型航空公司，惟隨着各地「封關」，其客運量大跌98%，但基本營運成本高昂，現時每月燒錢至少15億元，早前政府斥資273億元「救亡」。面對虧損，國泰每每「條件反射」地選擇裁員，然而員工並非最大開支。 以下用多組數字，看國泰為何又裁員，員工收入如何「貧富懸殊」，最大開支是甚麼、以及早前的注資是否足夠「捱」到全球客運復甦等。

1. 812名空勤 年薪逾300萬

近期國泰盛傳裁員消息，早前國泰及港龍亦未有申請第二輪「保就業」計劃，疑為裁員舖路。

國泰2019年年報

面對虧損，國泰每每「條件反射」地選擇裁員，然而員工並非最大開支。翻查國泰2019年的運營開支，國泰及港龍員工開支為176億元，較288億的燃油及相關開支為少。不過，疫情下大部份航線停飛，燃油開亦相應減少。事實上，國泰之前亦曾因燃油對沖失利導致虧蝕而大規模裁員，於2017年一次過裁減600人。

員工收入「貧富懸殊」 有空勤人員年薪逾500萬元

翻查國泰2019年的年報，國泰及港龍員工接近3萬人，當中空勤人員佔大多數，超過1.8萬人；而空勤人員中，大部分人年薪少於100萬元，而年薪逾100萬元的有逾3,000人，更有5人年薪逾500萬，1人年薪更在550萬至600萬之間，員工收入可謂「貧富懸殊」。

早年國泰機師團隊主要以外藉機師為主，近年才吸納本地機師，而前年修訂新入職機師的薪酬福利，又將部分薪金及獎金將與飛行時數掛鈎，新入職本地機師收入較之前遜色，年薪約50多萬元。至於空中服務員，網上資料顯示，每月薪金約3萬元左右。

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2. 疫情影響：200多個航點 VS 26個航點

對於港人來說，國泰的一大優點是直航航線多。國泰航空以及旗下港龍及快運等航空公司，在全球一共有119個直航航點，若加上聯營航班就共有255個。作為比較，國泰主要競爭對手、同樣以國際航線為主的新加坡航空及旗下航空公司就一共有136個直航航點。

▼疫情前後國泰航點變化▼

隨着新型肺炎疫情席捲全球，各地陸續「封關」，只營運國際航線的國泰尤其受影響。現時國大部分航點均暫停運行，10月及11月仍然運作的航點就只有26個。

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3. 航班：每日200多班銳減至30多班

據國泰每月公布的運載數字，在疫情來襲之前的2019年，國泰每月航班量達6,000至7,000至班，現時跌至每月千餘班，即每日超過200班航班，銳減至約30班。至於每月載運乘客人次，亦由約240萬人次，大跌至3萬餘人，按年大跌98%。

貨運量按月上升 按年大跌近四成

國泰早前表示，將部分客機改裝為「客貨機」，以滿足貨運需求。今年9月國泰貨運量按月上升約7%，不過仍較疫情前水平差，今年9月國泰貨運量約為11萬公噸，較2019年9月貨物及郵件載運量超過17萬公噸，大跌36.6%。此外，以往國泰客運及貨運營收比例約為1:3，即使客運跌幅較小，亦按月微升，仍難以抵銷客運損失。

4. 政府為航權出資273億救國泰

今年年中，財政司司長陳茂波公布政府決定透過土地基金投資國泰，涉款273億元，亦以保護航權作為出資理據，指若航權轉至其他國家或地區的航空公司，並非好事。

有熟識航空業的人士表示，重新商討航權亦絶非易事，除要商議航線相關事宜，亦需討論當地辦事處、能否帶動當地經濟、聘用多少當地員工等，「再重新商議時雙方各有更多考慮，情況有如現時港府與其他地方商議旅遊氣泡，進度緩慢。」而開設新航線一般需時至少三年，包括由內部研究，到與兩地民航當局協商，再到市場推廣。

5. 全球2024年始復甦 估計國泰仍要「燒錢」570億

國際航空運輸協會（IATA）預計，全球航空客運最快要到2024年始能回復到疫情前水平；而國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《香港01》訪問時表示，國泰每月錄得至少15億元現金淨流出。若以此粗略估針，國泰10月21日宣布新一輪重組之前，要維持營運至全球航空客運復甦，仍需要「燒錢」570億元（每月15億元乘以38個月）。早前國泰在政府支持下，完成高達390億元資本重組計劃，但額外需要180億元資金，才能捱到2024年。

國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《香港01》訪問時表示，每個月錄15億至20億元現金淨流出。（龔嘉盛攝/資料圖片）

國泰航空顧客及商務總裁林紹波日前表示，預計明年上半年將營運低於四分一的正常客運運力，預期最樂觀情況是市道於明年下半年逐漸復甦，惟此預測是建基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。