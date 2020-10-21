環球時報職員遇襲案｜付國豪稱支持警察　並說：你可以打我了

反修例示威者去年在機場聚集，4男女涉暴動及襲擊《環球時報》記者付國豪案續審，控方今繼續讀出開案陳詞，指付被現場人士發現及質疑其記者身份，有人將他雙手及足踝用索帶綑綁，亦有人嘗試脫下其褲子，其後再遭大批群眾施襲。控方稱4名被告曾分別阻擋付離開，並扣上索帶，又有人持美國國旗出現，並遮擋鏡頭。影片顯示，付被搜出「我愛警察」的上衣，他曾操普通話道：「我支持香港警察，你可以打我了。」

付被質疑身份後被放行李車

控方讀出開案陳辭時，亦同時播出當日現場拍到的片段，指去年8月13日晚上約11時半至11時49分期間，屬非法集結的部份，第四被告黃逸豪有份參與，當時有人翻查事主付國豪的物品，並搜出一件藍色上衣，衫上印有「我愛警察」意思的字句。期間付被質疑其記者身份，並被鐳射光照射及被放上行李車。

控方指事主付國豪當日被現場人士質疑其記者身份，之後有人抇（資料圖片）

有人嘗試脫下付的褲子

在場群眾叫囂擾嚷，又包圍付國豪及阻他離開，亦有人以膠紙和索帶綑綁他，更有人嘗試脫下其褲子。黃逸豪由包圍之初加入犯案，曾用身驅阻擋付離開、用手捉住他，嘗試用索帶綁付，又將索帶傳給其他人以作綑綁，及後離開該範圍。

片段未見畢有綁付

控方續指，非法集結至晚上11時49分演變成暴動，錄影可見到另外3名被告參與其中，有人喊「開路」時，女被告畢慧芬及何家樂將付國豪從行李車拖到地上，畢拿著索帶向付的腳部有所動作。控方稱付的手腕及足踝被扣上索帶，雖然片段中見不到畢確實綁住付，但她在警誡下承認曾綁住對方。

付曾說：我支持香港警察

在相關錄影中，付操普通話道：「我支持香港警察，你可以打我了。」旁述就提到他曾用英文解釋「我愛警察」的上衣是從朋友獲得，另有在場者搜出其中國人民共和國護照。

有人在場勸唔好打

控方續謂，雖然有人勸「唔好打」，惟付仍遭大批群眾襲擊，期間手持美國國旗的賴雲龍在場。至午夜12時許，身穿急救員反光衣的人到場時，事件始開始平息。

控方開案陳辭講述去年機場集會案情況。(詳看下圖)

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何曾用電筒照射攝影機

控方又請法庭以案發前後的事宜作出推論。他指，急救員到場後，即案發時段過後，何家樂先後用電筒照射及用手遮擋攝影機鏡頭，代表他心知行為犯法，欲隱藏證據。控方再指，閉路鏡頭錄影顯示黃逸豪案發後刻意換了衣服及脫下手帶。

控方欲以聲音舉證

控方除了根據外形、衣著、攜帶的物品辨認被告外，亦以聲音舉證，希望法庭以聲線咬字等，辨認畢慧芬曾說：「我要掟佢出出去。」。另外，何家樂被指曾說「掛起佢」、「唔好teamkill」，後句意指不要傷害隊友。

4名被告：賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪，另黃及畢慧芬各被控一項非法禁錮罪。

審訊再續。

案件編號：DCCC812/2019