環球時報職員遇襲案｜一男認用美國旗襲付國豪　曾質疑付是假記者

去年8月13至14日反修例示威者在機場發起「和你飛」集會，內地《環球時報》記者付國豪期間遭示威者襲擊。4男女被指涉案被控暴動、非法禁錮等罪，全部均否指控，案件今（20日）在區域法院開審，但其中一男認曾用旗桿襲擊付，另一男則認藏摺刀及彈射器等，案中女被告並要求分案處理，控方卻指若如此或需安排付再次來港作供，法官李慶年決定先開審案件。控方開案陳辭透露，當晚有示威者包圍付；並對其身份感質疑，亦有人指他是假記者及內地派來的官方人員。

4名被告：賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。

全部否認暴動及非法集結

首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，指他們去年8月13日至14日期間，在香港機場一號客運大樓離境大堂G行段，與他人參與暴動及襲擊付國豪。黃逸豪則被控同日同地與他人參與非法集結，他亦與畢慧芬各自被控一項非法禁錮罪，指他們與他人將付國豪非法及損害性地禁錮，並在違反付的意願下將之羈留，眾被告否認以上控罪。

兩被告認襲擊及阻礙公職人員

其中賴雲龍及何家樂承認其他控罪。賴承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，指他去年8月14日在香港機場一號客運大樓離境大堂J行段，襲擊付國豪及阻礙救護隊目黃人龍；何則承認在公眾地方藏有攻擊性武器罪，指他去年8月25日在元朗洪儒路與洪基路交界，藏有一把摺刀、一個彈射器連彈珠、兩個能發出鐳射光束的裝置及一支伸縮棍。

女被告要求押後處理

代表畢慧芬的大律師陳偉彥申請將畢的審訊分拆並押後處理。他指，早前安排為畢會見精神科醫生，以診斷其認知能力，了解在其精神狀態下能否構成犯罪意圖，及是否自願作供，希望法庭讓他取得精神報告後再審。

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控方指付國豪將出庭作證

控方謂，付國豪會上庭作供，他並非居於香港，如分開審訊則要再安排他到港，較為麻煩。法官聽取陳詞後，認為可先開審，直到處理畢慧芬爭議的事項時，再決定要否分拆。

賴認用美國國旗襲擊付

就賴雲龍及何家樂承認的控罪，案情指去年8月14日凌晨，有消防處救護車應召喚抵達機場，救護隊目及隊員穿過人群將躺在地上的付國豪抬上擔架床，期間被告賴雲龍突然跑近，用美國國旗的旗桿及左手數次襲擊付國豪。因賴不停施襲，救護隊目需擋開他。賴在他人阻止下，終停止施襲，他其後與其他示威者折返翻查付國豪的物品。

另一被告被搜出有摺刀及彈射器

警方再調查後，決定於去年8月25日拘捕另一被告何家樂。何當日凌晨在元朗街頭停泊私家車後被捕，警方在其座駕搜出摺刀、彈射器、彈珠、伸縮棍等。何在警誡會面中供稱該車屬於他，只有他有車匙，並表示不記得同月13至14日有無前往機場，亦不記得是否認識付國豪。

彈射器射程可達5米

經檢驗後，涉案摺刀刀鋒銳利，約9厘米；伸縮棍完全延伸後達62厘米；彈射器在5米外發射彈珠，可損毀八分之一吋厚的木板；兩支鐳射筆在40米內照射人眼會傷害眼睛。

救護隊目當日受阻20秒

控方表示，賴雲龍影響救護隊目工作為時約20秒，但隊員無受妨礙，仍可搬運擔架床，故未有延誤送院。

有人指付是假記者

控方又播放案發錄影並讀出部分開案陳詞，指非法集結於13日晚上約11時半開始。錄影顯示，有黑衣蒙面人拍一拍付國豪，其後付被示威者包圍；有人質疑付的身份，指他是假記者、內地派來的官方人員。期間，被告黃逸豪從他人手上接過索帶。控方稱，非法集結約於11時49分演變成暴動。

審訊明續。

案件編號：DCCC812/2019