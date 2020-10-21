關員涉無牌管有對講機　兩警作供只提面罩反光衣　認忘了從那搜到

警員去年在紅磡舉行婚宴，網上有人號召到場「贈興」，警方在附近截查人士時，發現一名海關關員與他同坐一部電單車的男子，涉嫌無牌管有對講機，關員否認指控，案件今(21日)在九龍城法院開審，警員作供時提到在被告身上搜到面罩，急救用品及反光衣等，卻未提有對講機，經盤問下終認忘記了在現場還是警署搜出對講機。案件押後至11月4日續審。

另一被告認罪准守行為

被告林熾輝（26歲，海關關員）被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指他於去年9月13日，在紅磡紅樂道無牌管有一部無線電發送器具。另一名被告為伍展邦（26歲，商人 ），早前承認事件，准以2000元簽保守行為24個月。

對講機頻道超豁免上限

控方傳召通訊辦助理電訊督察林良宏作供。他負責為本案的無線電對講機作測試，並引述測試結果指該部對講機的發射功率超過0.5 瓦，部份內置頻道亦超過409至410 兆赫，兩者均超過法例豁免的上限，因此認為該部對講機需要申請牌照。

辯方盤問林時卻指，對講機內的電池對其輸出功效有影響，林稱不記得測試對講機時是否用上與被告所用一樣的電池。辯方又質疑林測試的準繩度，指林測試時以天線接駁對講機，情況與正常在無線情況下使用時不同。

兩警憶述搜出物品未提對講機

兩名拘捕被告的警長和警員亦有作供，他們稱案發當日接報到現場執勤，發現兩名被告同乘一輛電單車經過；警長截停他們並搜查其背包，發現內有眼罩、面罩、一批急救用品及反光衣等。辯方質疑二人口供未提到搜到對講機；兩警終認忘記是在現場或在警署內搜出對講機。

案件編號：KCCC 724/2020