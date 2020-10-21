城巴上的命案｜被告突亮刀插女友再捅自己　在旁乘客嚇至走到車尾

土木工程師涉在城巴車廂內殺死女友案續審，控方今（21日）在庭上播出巴士上的閉路電視片段，片段顯示，被告和女友坐在上層疑似有對話，惟被告突然取刀狂捅女友後再捅自己。同層有男乘客目擊情況，被嚇至走到車尾。被告一度用身體撞玻璃窗，窗絲毫未動，他之後拿起手錘打爛車窗，然後一躍而下，他原本坐的座位和地下則留下鮮血。

被告吳欣鍵，現年25歲。他被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。

被告與李當日乘坐的城巴，其閉路電視片段顯示，李同日下午先上巴士，被告隨後，兩人坐在巴士上層靠右位置，李坐近窗邊，被告則坐在她身旁。巴士開車後，被告和李在車程上似有對話。

被告吳欣鍵被控謀殺女友李倩姮。（資料圖片）

左邊乘客即跳至後一排

惟數分鐘後，被告突然從袋中取出刀，然後用右手捅向李的上身，同層的其他乘客見狀大驚，其中一名坐在左邊的乘客，直接跨過座位到後一排。他和另一名乘客最終走至車尾。

被告捅完李再捅向自己的頸

被告向李捅上多刀後，站在上層的通道，以刀捅向自己的頸等部位，又圖以自己身軀撞向車廂左邊的玻璃窗，但窗並沒有變化，被告隨即拿起巴士上的手錘，打爛玻璃窗，然後一躍而下，在行人路著地。他原本的座位和地下，則留下鮮血。

李送院時已無生命跡象

主控官又讀出李的醫療報告，指她於下午4時32分被送至東區醫院時，已無生命跡象，沒有呼吸，在頸、胸和背等有多處有刀傷，同日下午4時49分宣告不治。

被告吳欣鍵在車上一躍而下，座位及地下均留有血跡。(資料圖片)

稱怕事主在迎新營遭「抽水」

第一段錄音於案發前一夜晚錄取，於16日凌晨完結，當時被告和李身處餐廳，被告表示擔心李參加迎新營會遭「抽水」，又指迎新營聲名狼藉，不是「空穴來風」。他解釋，新聞報導大專生的迎新營越來越意識不良，雖非所有的迎新營都是此情況，但「樹大有枯枝」。

曾到被告家取性愛片段

控方指，兩人之後前往被告居於的屋邨，他返家拿取載有兩人性愛片段的SD卡，再給予李。兩人繼而往李於藍灣半島的住所，並繼續傾談，期間錄下另兩段錄音，以及拍下一片，錄音和拍攝時間都是9月16日凌晨3時許。

在錄音中，被告先要李確認是自願錄音，被告又指已把兩人性交片交予李，強調沒有備份。李指被告曾作出威脅，又稱或會遺失SD卡。被告回應指遺失物品「控制唔到」。

錄音要李確認已刪除WhatsApp紀錄

被告之後問李，是否已把WhatsApp 紀錄刪除，沒有備份，李稱沒有備份。惟被告提出多個「假設」，指若日後有該些紀錄流出，就不會是出自李，而是非法途徑取得。李反駁說已沒有備份，怎會有該紀錄流出，但被告仍然提出「假設」，指若日後有該些紀錄出現，是有人入侵李的手機，李便回應：「我點知。」

李之後不勝其煩，謂：「好煩呀」、「救命」。被告強調，其做法是要保障自己，令該些對話日後即使被人取得，亦在法律上不被認可。片段則見兩人亦互相指責對方「留有一手」。

李堅持去迎新營 被告稱可陪同

最後一段錄音中，被告不滿李要參加迎新營，又稱以為兩人的關係可修補，李回應覺得被告「好Chur 」，及「抖唔到氣」。李又堅持要參加迎新營，被告則稱可陪她參加。

案件明續，開始傳召證人。

案件編號：HCCC329/2020