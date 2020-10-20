城巴上的命案｜土木工程師疑不滿女友參加迎新營　車上捅對方30刀

行駛中的城巴3年前發生命案，一名土木工程師涉嫌在巴士上層捅其女友逾30刀，然後打爛玻璃窗跳車，女方不治，男卻獲救，工程師被控謀殺，案件今(20日)在高等法院開審。控方開案陳辭透露，被告為「控制型男友」，他因不想女友結識異性，反對她參予大學迎新營，又拒絕向女友交出二人的性交片段及照片等，女方曾提出分手，男方卻在乘車前買下刀。

被告吳欣鍵，25歲。他被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。

被告要知道事主的一舉一動

控方開案陳辭指，被告和李2016年7月透過交友程式結織，兩人當時同就讀理工大學，迅即成為情侶，拍拖初期，兩人關係甜蜜。惟李之後發現，被告是「控制型男友」，經常要知道她的一舉一動。當時李想參加迎新營，被告因擔心她結識其他異性而反對。

被告吳欣鍵事件中亦有受傷送院。（資料圖片）

李提分手 被告萌自殺念頭

至2017年暑假，李在理大讀護理學系，並想再參加迎新營，被告亦反對。兩人為此爭吵，李提出分手，被告因此感不快，曾萌生自殺念頭。

此外，兩人又曾拍下性愛影片和照片，李要求被告把藏有該些影片和照片的SD卡歸還，被告不但拒絕，反威脅會把它們公開。李則把被告的威脅說話錄下。

李準備不理被告參與迎新營

被告最終於2017年9月16日凌晨時分，把該SD卡給予李。他繼而陪李回小西灣藍灣半島的住所。兩人在藍灣半島商場傾談，期間被告用電話錄下兩人的對話。控方指根據錄音，李在被告反對下，仍決定去迎新營。此外，李亦懷疑被告保管該些影片和照片的副本。

同日下午，被告起床後再和李爭吵，李發現性愛影片還未被刪除。被告之後到藍灣半島，並在商場的日本城買刀。

+ 9 + 9 + 9

巴士上吵架數分鐘後拔刀

李於下午近4時在藍灣半島巴士站登上一輛雙層城巴，被告也上車，兩人在巴士上層坐下，巴士開出。控方指，從閉路電視可見，兩人在車程上有對話，但未幾出現激烈爭吵，約5分鐘後，被告從背包取出刀，並捅李約30刀。

被告捅李後跳車

被告捅李後，再捅自已，又著其他乘客不要靠近。他之後用車內的手錘打爛玻璃窗，在上層跳車墮地。

李在現場已大量失血，失去知覺，送院後宣告不治。根據法醫，李的死因為多處的刀傷。她身上共有33處刀傷，大多在胸腔，部份刀傷刺入肺和心臟。

辯方指被告案發時精神失常

控方又指，被告欲承認誤殺罪，但控方不接納。辯方的精神科專家認為，被告案發時患有嚴重抑鬱和妄想型人格障礙，是精神失常。惟控方的專家認為被告在案發時非精神失常。

此外，控辯雙方同意案情亦提及，而警方在李的住所內檢獲兩張SD卡，內有71段片，以及579張相。上述片和相都是被告和李發生性行為時拍下。

案件編號：HCCC329/2020