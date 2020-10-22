流感疫苗｜政府將向私家醫生提供10萬劑疫苗　料12月內完成分配

市民憂心冬季流感及新冠肺炎夾擊，紛紛接種流感疫苗，令疫苗荒提早出現，早前有醫生指本港最少欠3萬劑疫苗。 食物及衞生局今天（22日）宣布，將會額外採購疫苗，並會為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生分階段供應10萬劑額外疫苗，以便利流感高危群組接種疫苗，並紓緩私人醫療市場供應緊張的情況，有關的分配工作預計在今年12月內完成。 另外，衞生署稱，得悉今年11月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本港私人醫療市場。

衞生署稍後會陸續聯絡已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」及「疫苗資助計劃」的醫生，解釋安排的詳情及進行分配工作。 （資料圖片／盧翊銘攝）

食物及衞生局發言人表示，政府向私人醫療市場額外提供的10萬劑疫苗包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗，將分配予優先群組，而是次獲分配疫苗的醫生需符合以下條件：

1. 已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」而未能採購足夠疫苗為學童接種的醫生； 2. 已參與「疫苗資助計劃」的醫生，當中會先分配疫苗予在2020/21季度未能成功採購任何四價季節性流感疫苗的醫生；及 3. 由民政事務總署協調參與「疫苗資助計劃」的非政府機構／私家醫生／診所。

市民憂心冬季流感及新冠肺炎夾擊，紛紛接種流感疫苗，令疫苗荒提早出現。 （資料圖片／盧翊銘攝）

每劑疫苗資助100元

食衞局指，獲安排分配流感疫苗的私家醫生須承諾為相關合資格人士注射疫苗時不會收取額外費用，也須簽署承諾書，及提交文件以證明已按相關條件接種獲分配的流感疫苗。是次分配工作下提供疫苗接種服務的醫生每劑疫苗的資助額為100元，與其他政府注射計劃的每劑疫苗資助額相同。

衞生署稍後會陸續聯絡已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」及「疫苗資助計劃」的醫生，解釋安排的詳情及進行分配工作。民政事務總署稍後亦會另行公布有關詳情。上述優先群組分別獲得的疫苗數目視乎需求情況。有關的分配工作預計在今年12月內完成，未獲分配的疫苗將納入其他政府注射計劃使用。

「疫苗資助計劃」下合資格的流感高危群組包括下列組別的香港居民：50歲或以上人士、六個月至未滿12歲兒童（或小學生）、孕婦、智障人士、領取傷殘津貼人士及領取綜合社會保障援助計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

食物及衞生局發言人表示，政府將向私人醫療市場額外提供的10萬劑疫苗。 （資料圖片／高仲明攝）

另外，衞生署一直與疫苗供應商保持密切聯繫，並得悉今年11月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本港私人醫療市場。食衞局發言人呼籲，合資格人士盡量透過政府各項計劃在公營醫療系統接種免費季節性流感疫苗。至於已參加「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」及「疫苗資助計劃」的醫生，應把已採購的疫苗盡量預留給合資格流感高危群組人士。

香港無韓國生產疫苗

針對近日韓國出現注射流感疫苗後的死亡個案，食衞局稱，據報韓國流感疫苗注射計劃使用韓國生產的疫苗，而現時在香港註冊的流感疫苗並不包括由韓國供應商生產的疫苗，衞生署會繼續緊密留意相關情況。