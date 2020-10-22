一分鐘看世界｜航空業裁員潮、韓國流感疫苗風波、Google涉壟斷案

今天是10月22日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

不止國泰 全球航空業裁員潮

香港國泰航空宣布在全球大規模裁員8500人，同時取消國泰港龍品牌，事件令不少人感慨。環觀全球，航空業因疫情走入寒冬，不少航空公司都需政府「泵水」救濟，甚至有不少公司敵不過難關而倒閉，也出現裁員潮，美國航空（American Airlines）和聯合航空（United Airlines）兩大航空公司宣布裁員逾3萬人......（點擊了解更多）

↓不同航空公司的情況，請點擊放大觀看：

韓國9人接種流感疫苗後死亡

韓國近日出現有民眾接種流感疫苗後死亡的病例後，引發公眾疑慮，且個案不斷增加，當地官員表示，目前共接獲9宗民眾接種流感疫苗後死亡個案，確切死因仍待調查。

至於在新冠疫苗方面，傳美國政府將批准英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）最快本周恢復在美新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗第3階段測試，但在美國，仍有民眾堅決「反疫苗」......（點擊了解更多）

↓想知道不同地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

Google涉壟斷案

美國司法部正式向Google提出反壟斷起訴，指控Google控制市場並扼殺其他競爭者。Google強調是用戶選擇使用Google，不是他們沒有其他替代品。這宗美國近20年來最大宗的科技企業訴訟，將影響未來科技業界的發展......（點擊了解更多）

↓Google公司及美國司法部的圖片，請點擊放大觀看：

紐時：特朗普在中國有銀行戶口

《紐約時報》分析美國總統特朗普的稅務資料，披露他在中國擁有銀行戶口。特朗普同日表示，要是沒有他，政治會變得很無聊。特朗普的小女兒蒂法尼（Tiffany Trump）參加拉票活動時，意外引發爭議。

紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）20日指，他已將與民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）有關、涉及未成年少女的色情內容交予警方。惟拜登一家醜聞的影響力似乎沒有特朗普團隊想像中的那麼大......（點擊了解更多）

↓美國總統特朗普、民主黨候選人拜登及前國務卿希拉里的照片，請點擊放大觀看：

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