新冠肺炎｜政府增購10萬劑流感疫苗　供應緊籲大眾讓高危群先接種

本港流感高峰期將至，政府防疫注射計劃於昨日展開。食物及衞生局局長陳肇始今（23日）率領衞生署署長陳漢儀，及醫院管理局主席范鴻齡等，到葵青地區康健中心接種流感疫苗。 陳肇始表示，本港將進入冬季流感高峰期，預料會與新冠肺炎下一波疫情重疊，呼籲市民保持警覺及早接種疫苗。全球流感疫苗供應緊張，陳漢儀呼籲市民應預留疫苗予高危群組先接種，衞生署亦會密切監察本港疫苗使用及供應情況。

食物及衞生局局長陳肇始今（23日）率領食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、衞生署署理衞生防護中心總監林文健醫生、醫院管理局主席范鴻齡和醫院管理局行政總裁高拔陞醫生，到葵青地區康健中心接種流感疫苗。

陳漢儀表示由於供應緊張，加購疫苗未必可以如願以償。（盧翊銘攝）

政府增購10萬疫苗 供應緊張籲大眾讓高危群組先接種

本港冬季流感高峰期將至，政府防疫注射計劃於昨日展開。陳肇始表示，留意到今年市民接種疫苗的反應比往年踴躍，流感疫苗需求大增，政府亦已額外採購10萬劑疫苗，新購的疫苗會分階段供應予有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生，以紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。

全球流感疫苗供應緊張，陳漢儀表示由於供應緊張，加購疫苗未必可以如願以償，呼籲市民應預留疫苗予高危群組先接種，衞生署會密切監察本港疫苗使用及供應情況，署方亦會在有需要時會再增購疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始今（23日）率領衞生署醫院管理局代表，到葵青地區康健中心接種流感疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今（23日）率領衞生署醫院管理局代表，到葵青地區康健中心接種流感疫苗。（盧翊銘攝）

陳肇始籲商會及工作機構鼓勵員工接種疫苗

陳肇始又提到，現時「學校外展疫苗接種計劃」已恆常化，目前已有450間小學及760間幼稚園或幼中心報名，約20間小學或幼兒中心已完成流感外展接種。她又期望，除高危群組外可提高其他組別接種疫苗的覆蓋率，包括50歲至64歲群組，呼籲行業商會及工作機構鼓勵員工接種流感疫苗。

陳肇始表示，預料會與新冠肺炎下一波疫情重疊，呼籲市民保持警覺及早接種疫苗。（盧翊銘攝）

南韓現接種後死亡個案 陳漢儀：本港疫苗並非同一批次

南韓出現接種流感疫苗後的死亡個案，涉事包括法國賽諾菲（Sanofi Pasteur）藥廠出產的疫苗；陳漢儀表示，該藥廠有於香港注冊及本港亦有購入藥廠生產的疫苗，但已向生產商確認疫苗並非與南韓涉事疫苗同一批次。陳肇始亦強調，本港設流感疫苗註冊制度，在安全性上有一定保證，本港亦無任何南韓疫苗註冊，衞生署會繼續了解整體情況。

政府防疫注射計劃於昨日展開，為合資格的香港居民免費提供季節性流感疫苗接種服務，合資格人士可於公營醫療機構接種疫苗。