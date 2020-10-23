新冠肺炎｜映灣園女患者發病逾14日確診　梁子超：應驗抗體助追蹤

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（22日）公布新增11宗確診個案，至今本港個案累計5,281宗。新增個案中，1宗是本地無源頭個案(#5281)，住東涌映灣園38歲女患者於10月9日發病，超過14日後才確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》上說，有文獻顯示有患者的潛伏期長達20多天，但機率較低。由於新冠肺炎的病徵不明顯，難確定發病日子，認為應先找出該患者是否有抗體、如密切接觸者確診，其發病日子是何時，以判斷患者的傳播期，方便追蹤工作。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目上說，由於新冠肺炎的病徵不明顯，難肯定確實的發病日期及傳播期，加上昨日確診的本地患者曾到訪多個地方，難以追蹤曾接觸的人。他認為，現時應要看患者是否有抗體、若她的密切接觸者確診，其發病日期是何時，以判斷患者的傳播期，可以追蹤到傳播期曾接觸的人。他又提醒，由於新冠肺炎的病徵不明顯，不但醫護人員要提高警覺性，若病人自覺有風險因素，亦需要提高警覺。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在商台節目《在晴朗的一天出發》上說，該患者於歐遊後兩次檢測為陰性，認為假陰性或留樣本方法出錯的機會不大，較大機會是本地感染。

重陽節長周末將至，他指或不少市民會掃墓或郊遊，提醒在戶外多人的地方，如巴士站或行山徑入口，若有人不戴口罩，市民應多注意。

至於南韓近日有多宗注射流感疫苗後死亡個案，何栢良說香港未有使用南韓生產的疫苗，故港人不用擔心，不過他指香港可借鑑南韓處理手法，可檢視通報程序等，若日後有新冠肺炎的疫苗時可以應用。他又提醒，疫苗中會有蛋白及抗生素等，市民接種前要了解會否對物質過敏。