16歲男認有份破壞美心旗下食肆　官稱需考慮阻嚇因素　判更生中心

美心集團在去年反修例運動期間一度成針對目標，集團下各區多間食肆遭人「裝修」，一名16歲男生早前承認有份破壞沙田新城市廣場內一間美心旗下的酒樓，今(23日)在沙田法院判刑，裁判官稱理解被告的政見及對時事的看法，但其行為不但令其主張難以實現，更會適得其反，鑑於案情嚴重並須考慮阻嚇因素，判被告入更生中心及罰款2千元。

破壞1椅8桌3盞燈

被告姓謝，16歲，早前承認三項罪名，包括刑事毀壞、管有物品意圖損壞他人財產，及無牌有無線對講機，指他於去年12 月15日，在沙田新城市廣場潮庭店內，損壞店內的一張椅、8張桌及3盞吊燈，並藏有兩罐液態石油氣，一把火槍，及管有無線電對講機。

去年反修例運動期間美心旗下食肆多次受到滋擾。(詳看下圖)

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黑衣人群以硬物及鎚毀店內設施

案情指，案發當日大批示威者聚集在沙田新城市廣場，被告與一群黑衣人進入潮庭後，用硬物及鎚破壞店內設施，警方接報到場，發現酒家內擠滿食客及記者。警員後來在沙田港鐵站外截查被告，並在其袋內搜出液態石油氣及對講機等物品。

辯方求情時稱，被告事後已作深切反省，明白不應以激進手法表達對社會的不滿，又指被告腦內有水泡，會隨時失去知覺，認為不適合判勞教中心。

官指其行為或令主張難以實現

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，若被告是成年人，必定判處監禁。他也明白香港處於困難時期，被告受社會運動影響，因衝動而作出超越法律界線的行為，法庭明白被告對政見及時事有看法，但其行為不僅令其主張難以實現，更可能適得其反，法庭要平衡各方原則。

他續指案中涉及的破壞規模大，被告攜有具危險性器具，判刑要考慮阻嚇元素，認為需判拘禁式刑罰，故判他入更生中心，及罰款2千元。

案件編號：STCC1603/2020

修例案件中曾作刑期覆核的案件。(詳看下圖)