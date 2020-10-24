政府病毒檢測承辦商Prenetics創辦人楊夢甦　獲委任城大新副校

香港城市大學公布，委任生物醫學系講座教授楊夢甦為新一任副校長（研究與技術），將於今年12月1日履新。城大表示，楊夢甦早前透過公開招聘，經大學遴選委員會嚴格篩選，獲選接替任期屆滿的機械工程系講座教授呂堅。 城大網頁資料，楊夢甦是政府安排為食肆員工進行新冠肺炎病毒檢測承辦商Prenetics的聯合創辦人。而Prenetics在今年7月，曾被揭發疑違專業操守，未得註冊醫生諮詢及轉介，就為市民進行檢測；9月再爆出在為食肆員工檢測時調亂餐廳，將「已完成檢測」的認證寄予沒參加檢測餐廳。

楊夢甦現為城大動物醫學及生命科學院署理院長及生物醫學系講座教授。（城大網頁圖片）

城大校長郭位昨日（23日）向教職員發信，宣布委任楊夢甦為副校長（研究及科技）。楊夢甦將會協助郭位帶領大學的研究活動，及為大學的研究生課程提供重要方向。郭位稱，楊夢甦在籌集研究資金和發表論文方面有斐然成績。至於原任的呂堅，為機械工程系講座教授，呂於2010年加入城大，自2013年11月中擔任城大副校長（研究及科技）及研究生院院長。城大回覆表示，楊夢甦早前透過公開招聘，經大學遴選委員會篩選，獲選接替任期屆滿的呂堅。郭位感謝呂多年來的貢獻，透露呂未來會專注研究，繼續推動城大的科研事業 。

城大網頁資料顯示，楊夢甦現任城大動物醫學及生命科學院署理院長，以及生物醫學系講座教授。他同時兼任中國浙江大學及湖南大學榮譽教授、香港醫療衛生研究基金和創新科技基金小組成員。

城大研究團隊去年在第47屆日內瓦國際發明展奪四獎，當中包括呂堅（左一）及楊夢甦（左二）的團隊。

城大委任生物醫學系講座教授楊夢甦為新一任副校長。（資料圖片）

楊夢甦在廈門大學獲得學士學位、加拿大西門菲莎大學獲得碩士學位、多倫多大學獲得博士學位，其後到美國斯克裡普斯研究所完成博士後培訓。 研究方面，楊夢甦的研究團隊致力研究腫瘤生物學及開發生物晶片技術，和納米技術應用於疾病診斷和治療，發表逾300篇科學論文、獲多項美國及中國專利等。

而楊夢甦亦是城大技術衍生的科技公司Prenetics的創辦之一。

Prenetics在今年7月被發現涉違專業操守，未得註冊醫生諮詢及轉介，就為市民進行檢測。公司回覆指不評論當時做法，但已計劃公布新規定，顧客訂購測試時，按法例要求他們以門診或者遙距形式諮詢醫生。而Prenetics早前獲政府未經招標下批出合約，委任為食肆及街市員工檢測新冠病毒的承辦商。惟Prenetics上月被發現調亂結果，有一間無參加檢測的餐廳，收到Prenetics發出的信件及認證貼紙，指其「已完成檢測」。該公司事後承認涉人為錯誤，調轉兩間餐廳名稱。