港大領導層或近半有內地背景　追索向內求始末　要數陳文敏事件起

香港大學管理層近年不斷變動，昨有消息指兩名清華大學學者獲羅致出任兩個副校長席位，其中清華網頁列明工業工程系系主任申作軍身兼該學系「系黨委」的黨委委員，引起關注。雖然二人也在美國加州大學柏克萊分校有教席，惟外界看來，他們與張翔都被視作與內地有關連，若校委會通過聘任，「內地派」學者將佔港大中央管理小組七席中的三席。 本港大學校長過往由本地或海外港人、台灣或外籍學者出任，張翔則是首名內地長大及到外國留學的「海歸派」學者擔任此等高職，現在再多兩名「海歸派」或加入港大，或是印證港大在「陳文敏事件」及「等埋首副」風波後，令不少海外學者對港大卻步之故。

清華大學地球系統科學系主任宮鵬（圖左）有機會接任港大副校長（學術發展）；清華大學工業工程系主任申作軍則將會推薦擔任港大副校長（研究）。（網上圖片）

若通過任命 港大中央管理小組近半有內地背景

消息指，港大校委會擬於下周二（27日)的每月會議，審議任命清華大學工業工程系主任申作軍及地球系統科學系主任宮鵬，出任副校長職務，分別主管研究及學術發展。若任命最終通過，扣除現時出缺的副校長（環球事務），港大中央管理小組（Senior Management Team，SMT）七人當中，校長張翔、申作軍及宮鵬均有內地背景，三人也均曾或現在美國加州大學柏克萊分校任教。

張翔上任兩年內 中央管理小組四人辭職



自張翔2018年上任港大校長以來，中央管理小組另外六名成員中，已有四人「跳船」。副校長（環球事務）高為元率先在2018年平安夜辭職，據知他沒在辭職信中交代請辭原因，只留任港大醫學院轉化醫學工程講座教授；當時暫任首席副校長的譚廣亨，亦在2019年初辭去「首副」職務，他後來解釋希望多花時間在科研、教學及臨床工作。

至2019年夏天，副校長（行政及財務）的康諾恩及副校長（研究）賀子森分均以「私人理由」請辭。當中康諾恩返回英國，而賀子森則回新加坡出任新職。

任職港大40餘年「元老」、多次延任的教務長韋永庚，也於今年7月起退休。現任副校長（學術人力資源）區潔芳在法律學院教授陳文敏不獲批出任此職後，先暫任再坐正，但其任期只至今年底，即再有一名副校長將離任。

港大校長張翔上任後，累計有四名高層辭職或提早離任。(林若勤攝)

綜合過往報道、港大校網及消息人士資料，港大副校長名單如下：

首席副校長：王于漸（暫任） 行政及財務副校長：羅哲基 副校長（學術人力資源）：區潔芳（今年底合期屆滿） → 宮鵬？ 副校長（研究）：顏慶雲（署任） → 申作軍？ 副校長（教學）：何立仁 副校長（大學拓展）：田之楠（暫任） 副校長（環球事務）：出缺

「等埋首副」風波及陳文敏事件 令港大招聘困難

前校長馬斐森2017年上任三年即「跳船」，減薪返回英國做大學校長，震驚學術界。現任校長張翔在2017年獲羅致接任校長，翌年7月17日上任，此後接連有高層離任，招聘接替人選屢碰壁，校方只能向內求。「首副」之位一席全球招聘卻乏人問津，暫任的譚廣亨辭職後，校方「翻閹」曾任首副的王于漸再任該職，其他副校長空缺也由校內教授出任或署任。

港大連串人事風波，可謂始於2002年至2014年任校長的徐立之，有指他因處理2011年百周年校慶示威事件問題被勸退，宣告不續約，已引起校內不安。馬斐森2014年4月接任，不久發生佔領運動，佔中三子之一的戴耀廷時為港大法律系副教授。戴耀廷事件間接牽扯到獲推薦出任「副校長（學術人力資源）」的法律學院原院長陳文敏，建制陣營認為陳要為戴耀廷行動負責，之後又爆出陳文敏領導下法律學院學術成就欠奉，也捲入戴耀廷佔中款項風波。適時港大又招聘首副，由親政府委員主導的校委會在2015年年中，以「副校長（學術人力資源）」直屬首副為由，要求等待首副意見，才再審議陳的任命，即所謂「等埋首副」風波。

其後四名首副應徵學者全部退選，「等埋首副」已不可能。由馬斐森領導的副校長遴選委員會，仍推薦陳文敏出任該職，結果校委會在9月29日的例會上，以12比8暗票否決委任陳文敏，引發學生示威。

陳文敏在2015年因政治原因被否決出任副校長（學術人力資源），當年學術界已預視到港大將難以招聘高層。（資料圖片）

時任港大教師職員會主席的張星煒，當時已預言事件將令學術界感覺港大高層難做，日後招聘會面對困難，難以吸引外籍學者加入港大，最終只能吸引有內地背景的學者。事實如港大第二把交椅的首副，由2015年7月至今，都未能招聘得到合適人選，只能透過委任校內教授暫掌。

不過另一看法是，在中國改革開放後，不少內地青年負笈海外留學，他們在近20年逐漸有學術地位，成為新一股「海歸派」，繼香港及台灣學者後，成為獲羅致的華人學者。

港大校友關注組：憂港大吸引人材能力被削弱​

港大校友關注組副召集人麥東榮認為，港區國安法實施，港大校委會推翻教委會意見，即時解僱法律系副教授戴耀廷，已令不少海外學者都會憂慮誤觸紅線而猶豫是否與港大合作或發展。是次再有二名任職清華大學的學者同時入主港大，主掌港大研究及學術發展，令人憂慮港大的學術自由、大學管治將趨向內地化，只側重與內地發展：「現時可培養人材的土壤或會急速惡化，大大削弱港大吸引人材的能力，將來或只餘國內大學會與港大合作。」

杜耀明：內地學者出任要職 逐步改變大專生態

學術自由學者聯盟發起人、浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為港大應公開是次任命是否有充分諮詢校內持份者等。他認為二人上任後，將有利港大與內地大專學界合作發展，「港大若將來希望與內地大學或清華大學合作，二人的任命將會帶來很大的方便。」

然而，杜耀明指出，港大透過「內循環」招聘，予人觀感不佳，而清華大學網頁曾顯示申作軍為共產黨委，若最終此人任職高位令人不安，憂心是次任命是打算將港大變成「示範學校」，讓內地或親內地學者漸漸佔據本港大專界的重要學術位置，從上而下影響大學人事任命決策，逐步改變本港大專生態。