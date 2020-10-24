新冠肺炎｜一確診一初步　均源頭不明　其中一人竹篙灣做沙井工程

新冠肺炎疫情未止，本港今天（24日）新增5宗確診個案，當中一宗個案源頭不明，患者是一名56歲男子，他任職工程公司的主管，10月10日至12日在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程，該沙井未啟用，他亦無接觸檢疫人士，暫時估計他的感染與檢疫中心無關，他的10多名同事需檢疫。 另外，現時亦有一宗初步確診個案源頭不明，患者是42歲男子，任職文職，無特別高危活動。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

+ 16 + 16 + 16

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增的本地源頭不明個案是一名56歲男子，他與家人住在鰂魚涌南豐新邨第9座，於旺角豉油街萬利商業大廈工作，是工程主管。他於10月21日感到不適，翌日求診，樣本呈陽性。

該名患者於10月10日至12日與數人在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程，張竹君稱該沙井未啟用，即使啟用後，污水會先由第二期流到第一期再流出大海，另外他亦沒有接觸到竹篙灣檢疫中心的檢疫人士，相信他的感染與沙井、檢疫中心第一期未必有關，「個沙井無開到，應該唔係咁嘅方向流，但詳細都調查緊。」該名患者也在10月14至16日到畢架山帝景峰物業工作。

56歲男患者（第5288宗個案）於10月10日至12日在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程。 （資料圖片／李澤彤攝）

張竹君稱，他在竹篙灣工地與大概10人工作，他工作時有戴口罩、手套、穿工程服，當中數人與他是同事，其他人則是其他公司員工，會為這些人安排檢測，患者在潛伏期接觸的其他人也會安排檢測。而患者在傳染期主要留在公司，沒有到工地，公司有10多人，由於未必全程戴口罩，會安排這些人入檢疫中心。

被問到竹篙灣檢疫中心工程會否因有人確診而有延誤，張竹君稱，該確診者的公司會停業14天，因員工需檢疫，而工程由不同公司負責不同部分，未知對工程進度影響有多大。

衞生署晚上公布，這名工程主管在過去14天曾到訪何文田松亭閣。

張竹君稱，相信第5288宗個案的感染與沙井、檢疫中心第一期未必有關。 （羅君豪攝）

另外，本港目前有少於10宗初步陽性個案，當中一宗是源頭不明的本地感染，患者是42歲男子，在上環皇后大道中兆英商業大廈任文職，與家人住在將軍澳富康花園第9座。他在10月20日喉痛，翌日向私家醫生求診，22日亦到門診留下樣本，樣本呈陽性，無特別高危活動。張竹君稱，他的病毒CT值低於20，估計最終會確診，若沒有其他源頭不明個案，明天不會召開疫情記者會。

本港今天新增4宗輸入個案，患者分別來自英國、法國、巴基斯坦，另一人是印尼外傭。

至於早前公布的確診者第5281宗（38歲女子），她的兒子及親戚暫時檢測呈陰性，兒子就讀的學校可以復課。該女子入院後抗體測試呈陽性，但由於一般在感染後10日就會有抗體，她在10月9日發病，22日入院，即使有抗體，也未能判斷是10月9日發病後而產生的抗體，抑或她在外國時受感染而產生抗體。

第5220宗個案（41歲男子）同時感染登革熱及新冠肺炎，何婉霞醫生表示，該男子現時情況穩定，醫院仍在觀察兩種病對他病情的影響。 （羅君豪攝）

而第5220宗個案（41歲男子）同時感染登革熱及新冠肺炎，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，因醫生有懷疑，因此除了安排病毒檢測外，也有為該病人抽血驗登革熱，最後證實他染病。該男子現時情況穩定，醫院仍在觀察兩種病對他病情的影響，而針對登革熱的情況，主要給予支援治療。

張竹君稱，雖然有兩宗源頭不明個案，但仍需觀察才知疫情是否有惡化趨勢。今天起因重陽，市民可以享一連三天假期，張竹君呼籲市民外出時選擇人流不太多的地方，用膳也應到不太擠迫、空氣流通的餐廳，做好個人衛生。

▼曾有確診或疑似個案的大廈名單 ▼

第二期已啟用 衞生署無補充

翻查資料發現，竹篙灣檢疫中心第一期有800個單位，第二期則有700個單位，而現時整個竹篙灣檢疫中心已啟用的單位有1,080個。換言之，第二期部份單位或已啟用。記者向發展局查詢沙井工程的詳情，局方稱場地已轉由衞生署管理，記者另向衞生署查詢現時第二期有無人入住，署方稱沒有補充。

金門是建築署批出竹篙灣檢疫中心二期工程合約的承建商，但金門回覆指，有關今日確診的沙井主管並不是該公司員工，亦非該公司分判商員工。金門正跟進會否有該公司員工或分判工友曾經跟確診者有接觸。