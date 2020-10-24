新冠肺炎｜婚禮前喜獲放寬人數上限　新人臨時轉Plan加邀親友觀禮

政府昨日（23日）宣布放寬部分社交距離措施，婚禮人數上限由20人增至50人。記者今日（24日）到尖沙咀香港文化中心視察，發現不少新人都邀請大批親友前來觀禮合照，場面熱鬧。有新人表示，昨日得悉政府放寬婚禮人數限制，便立即「轉Plan（計劃）」邀請更多親友，場面更熱鬧，對此感到非常開心。

適逢昨日政府放寬婚禮人數上限，黃先生夫婦隨即「臨時轉plan」，邀請更多親友共慶新婚。（高仲明攝）

新冠疫情緩和，政府昨日宣布放寬部分社交距離措施，婚禮人數上限由20人增至50人。記者今日（24日）到尖沙咀香港文化中心視察，發現不少新人都邀請了大批親友，其中有新人邀請30餘人一同進入婚姻註冊處觀禮，婚禮完成後，有新人與在場70餘名親友分享新婚喜悅，在現場分批合照，場面相當熱鬧。

新婚之日，現場也有共70餘位親友分批前來，為新人送上祝福。（高仲明攝）

新人臨時轉plan廣邀親友慶新婚 逾70親友場外祝賀

新人黃生、黃太今日註冊結婚，在社交距離措施限制下，本只打算邀請20人前來觀禮，適逢昨日政府放寬婚禮人數上限，黃先生夫婦隨即「臨時轉Plan」，邀請更多親友共慶新婚。黃太笑稱：「好開心！其實都無預到。」

新婚之日，現場也有70餘位親友分批到場，為新人送上祝福。親友團跟隨社交距離限制要求，未有全員進入婚姻註冊處禮堂觀禮，部分人只在門外等候。新人及親友亦只在合照時短暫脫下口罩，合照後便立即戴上。黃先生稱，親友們都非常合作，加上大家在合照時亦不會說話，盡量配合防疫措施，認為是「安全嘅」。

黃先生又稱，在疫情下，如何設婚宴亦為他們帶來煩惱，例如「婚禮後仲有冇得食飯擺酒」、「兩邊家長加埋我哋，食飯坐一枱都坐唔到」等問題，現時先註冊結婚，婚宴則要無奈延遲。黃太太估計，可能要待政府進一步放寬限聚令，容許8至12人一圍，他們才會考慮補擺婚宴。如今疫情尚未完全穩定，二人稱，今日只會與個別親友「簡簡單單，細group食飯」，共慶新婚之樂。

+ 4 + 4 + 4

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼