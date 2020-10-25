水務署引進新技術建立「智管網」　去年偵測約400個水管滲漏點

發展局局長黃偉綸今日（25日）發表網誌，提及水務署為了維持供水管網健康，有效管理用水流失，應用不同的技術處理水管滲漏，現正逐步建立的「智管網」，持續監測管網的運作，及早發現水管滲漏情況。去年水務署已透過「智管網」，偵測到約400個食水管滲漏點，包括個別大型隱閉的水管滲漏，並已跟進及完成維修，配合「智管網」未來的發展，引入更多先進的水管測漏技術。

透過分析「智管網」所收集的水流量、水壓等數據，監察供水管網是否有出現滲漏的情況。（發展局網誌）

黃偉綸指，香港的供水管網由總長度超過8,000公里的水管組成，大部分埋在地下，規模龐大而複雜。而香港山丘地形導致供水水壓較其他城市高，加上道路交通及工程頻繁，為地下水管帶來不少干擾，增加水管爆裂或滲漏的風險。 因此水務署採取多管齊下的策略，除了更換及修復老化的水管，更開展「智管網」計劃。

2024年將完成2,400個水管監測區域

水務署高級工程師（漏損管理）張鈞碩表示，「智管網」把食水分配管網分成多個獨立監測區域，然後利用高科技監測和感應設備，收集水流量、水壓等數據，再利用電腦分析，持續監察供水管網是否有出現滲漏的情況。按照計劃，全港食水分配管網會分成約2,400個監測區域，現時已建立超過1,300個，預期餘下的監測區域將於2024年完成。

張續指，去年水務署已透過「智管網」，偵測到約400個食水管滲漏點，包括個別大型隱閉的水管滲漏，並已跟進及完成維修。水務署會配合「智管網」未來的發展，引入更多先進的水管測漏技術，例如利用內置測漏裝置的球型浮水儀器，沿水流方向於水管內對漏水位置進行定位。

制定四措施管理水管網

水務署工程師（漏損管理）劉啟進說，推行「智管網」有助水務署制定供水管網管理措施。第一，從「智管網」收集數據，篩選有明顯失水的監察區域，安排測漏人員到現場進行分段測試、探測及確定水管滲漏的位置；第二，透過安裝減壓裝置，將過高的水壓降至適當的水平，從而減低水管滲漏，延長水管壽命；第三，就滲漏和爆裂水管進行快速維修；第四，更換或修復不符維修成本效益的水管。

「智管網」助業主及早察覺滲漏

因日漸老化而，部分屋苑私人公用喉管可能出現滲漏的情況，香港物業管理公司協會前會長譚國榮說，「智管網」及水務署一系列的措施，協助業主及早察覺滲漏情況，署方並提供適切技術支援，協助物業管理公司跟進個案。他稱，署方亦透過舉辦簡介會及發出指引，提高業主及物業管理公司，為喉管測漏及維修的意識。