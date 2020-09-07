新冠肺炎｜屢現天價水費單　水務署停電腦估錶　下期扣減多繳款項

近月不同地區市民，均稱收到水務署的貴價水貨單，疑與水務署曾停抄錶，以電腦估算水錶讀數有關。水務署表示，因應疫情影響，今年曾3度暫停例行抄錶，並以電腦發單系統估算帳戶的水錶讀數。然而疫情可能改變市民用水習慣，水務署接獲相關查詢和調整水費要求後，研究透過調整電腦發單系統，統一處理。 水務署指，該署已決定合併用水周期，統一以實際抄錶讀數計算水費，暫停以電腦估錶方式估算用戶停抄錶期間的水錶讀數。如用戶在電腦估錶所發出的水費單，曾有多繳款項，將在新一期水費單扣減。若再受停抄錶影響，該署暫不會向受影響用戶發帳單，直至例行抄錶恢復後，按實際抄錶讀數，合併計算相關周期的用水量和水費。惟水署提醒用戶，因屆時帳單可能涉多於一期水費，水費單金額可能會較一般高。

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水務署公布，將統一以暫停例行抄讀水錶前和最新實際抄讀的水錶讀數，計算帳戶應繳付的水費。因應疫情，水務署分別於今年1月29日至3月1日、3月23日至5月3日，近期又於7月20日至8月30日，暫停例行抄錶。該署過去若未能抄錶，會由電腦發單系統，按一系列準則估錶，以計算用戶於相關用水周期的用水量和水費，並發出水費單。有關安排已沿用多年，如用戶用水習慣沒有改變，水費不會因估錶而大幅上升。

若有多繳款項將在新一期水費單扣減

因應水務署，近期接獲不少有關估算水費的查詢和調整水費要求。署方已完成研究、測試和調整電腦發單系統，並決定合併用水周期。若暫停電腦估錶，改以實際抄錶讀數，計算住宅水費。如帳戶曾收到根據估錶數據發出的水費單，而有多繳的帳款，將於新一期水費單中扣減。用戶毋須個別向水務署提出申請，署方會主動檢視所有受影響帳戶，並作出適當調整。

水務署指，疫情可能導致市民用水習慣有所改變，接獲不少有關估算水費讀數的查詢及調整水費要求。（資料圖片）

恢復抄讀水錶後一併發水費單

水務署續指，今年7月20日至8月30日曾再次停抄錶。在是次停抄錶影響的住宅及淡水沖廁帳戶，該署暫時不會發出水費單，會待例行抄錶工作恢復後，根據帳戶上一次和最新實際抄錶讀數，合併計算相關用水周期的用水量和水費。該署提醒用戶，屆時水費單，或會涵蓋多於1個用水周期的水費，故應繳水費可能較以往的一般水費單為高。